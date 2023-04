Acodike: es económicamente inviable retomar trabajadores que fueron despedidos

La empresa de supergás Acodike se mantuvo firme en su posición de desvincular trabajadores de su planta de envasado. Afirmó que es económicamente inviable que los despedidos sean retomados.

En un comunicado Acodike recordó que en las tareas de envasado de supergás funcionaban dos turnos de operarios. Explicó que la actividad de envasado del segundo turno no es continua y se acota a los meses de zafra; por eso cuando ese período culmina no “existe causa ni fundamento económico para sostener un turno permanente”. Sin embargo, dijo que esa realidad no es comprendida por el sindicato de la compañía que “intenta tergiversar la situación diciendo que hay trabajo”. La empresa sostuvo que actualmente sí hay tareas para realizar pero ellas surgieron del propio atrasado provocado por las medidas de paro y ocupación.

“El sindicato exige que todos los trabajadores sean reinstalados de forma inmediata, lo cual es económicamente inviable”, indicó el comunicado.

Leonardo Carreño

Acodike informó que la decisión se tomó de manera objetiva y que, por tanto, no se eligieron trabajadores para despedir. Aclaró que el personal que se desvinculó fue el que se desempeñaba en la tarde y eso involucró a 14 operarios efectivos. “Se mencionan 50 trabajadores con total irresponsabilidad. El personal tercerizado no fue despedido, pues no tenían contrato con la empresa”, añadió.

Desde el principio del conflicto, el sindicato afirma que la cantidad de despedidos en la empresa son 27, entre efectivos y tercerizados.

Acodike mencionó que hasta la fecha se abonaron US$ 26 mil de promedio a cada empleado por concepto de indemnización por despido y habares salariales, sin perjuicio de otorgar el seguro de paro por desempleo.

Añadió que parte del turno de la mañana de envasado decidió realizar asambleas y ocupaciones que conllevan a atrasos en la producción. Sobre las ocupaciones complementó que no permiten a los demás trabajadores no sindicalizados ejercer su derecho al trabajo.

La envasadora y distribuidora de supergás reiteró que la decisión de desvincular 14 trabajadores fue el resultado de un largo proceso de negociaciones con el sindicato que no pudo culminar con una solución gradual acordada, como la empresa hubiera deseado.