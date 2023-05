Acodike anunció el reintegro de seis trabajadores de los 14 despedidos

La empresa de envasado de supergás Acodike reintegrará a sus puestos a seis de los 14 trabajadores despedidos el pasado 31 de marzo, medida que desató un conflicto con el sindicato y ocasionó dos ocupaciones en la planta de envasado.

En total, Acodike desvinculó a 27 trabajadores, 14 de ellos efectivos, luego de que Ancap cambiara las condiciones de arrendamiento. Hasta el 28 de febrero las plantas estaban arrendadas por Gasur (40% propiedad de Ancap, 30% de Acodike y 30% de Riogas).

Los seis trabajadores reintegrados eran pertenecientes al turno vespertino, pero van a volver a la empresa en el turno matutino.

"Confiamos en el entendimiento de las decisiones con el único propósito de mantener fuentes de trabajo sustentables, conociendo la disminución que hoy existe en el mercado de envasado de supergas", informa el comunicado de Acodike.

Los despidos fueron una "movida antisindical", según el Sindicato de Acodike

El sindicato de Acodike no está conforme la reincorporación de sólo seis trabajadores, según dijo su presidente Andrés Guichón a El Observador.

"No era la propuesta original del Ministerio de Trabajo, nosotros la aceptamos pero la empresa no, (acá) no se abarca todos los otros puntos contemplados por el ministerio", dijo Guichón.

La propuesta del ministerio era recontratar a seis funcionarios de los 14 trabajadores efectivos, pero además que a los ocho trabajadores restantes "se les sacaba la causal de despido en el Banco de Seguros y se pasaban a seguro por suspensión de actividad", dijo el presidente del sindicato.

Además la cartera buscaba la creación de una mesa de negociación de tres meses para definir el futuro del resto de los trabajadores, pero la empresa tampoco tomó este punto.

"Es una movida antisindical, el reintegro les llega a algunos. A los que no les llega son trabajadores que hace años la empresa tiene en la mira, son trabajadores que llevan la voz de mando en el sindicato", aseguró Guichón.

Desde el sindicato planean tomar medidas de protesta en conjunto con otros sindicatos. El próximo miércoles se reúne la dirección sindical para definir.