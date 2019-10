Adeom levantó conflicto luego de que IMM anuló licitaciones con privados

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) aprobó en una asamblea general un acuerdo con la Intendencia de Montevideo (IMM), en el que también se resolvió poner fin al conflicto contra la administración de Christian Di Candia que se originó en agosto. La votación fue dividida y se produjo luego de cuatro horas de discusión en el gimnasio del Club Cordón.

El preacuerdo con la comuna había sido firmado la semana pasada y aprobado este martes por los miembros del Consejo Ejecutivo de Adeom por unanimidad. Sin embargo, restaba la aprobación de la asamblea general para que se formalizara.

En el documento, la intendencia se compromete a anular la licitación que buscaba que empresas privadas se pudieran hacer cargo de parte de la recolección de basura, algo que motivó, entre otras cosas, el conflicto en agosto. Además, la comuna también se compromete en el preacuerdo a anular una licitación para contratar privados que hicieran frente a la limpieza en ferias vecinales.

Diego Battiste

"Al día siguiente del levantamiento del conflicto la administración se compromete a dejar sin efecto la licitación conocida como de 'los picos', se continuará con la orientación actual de la gestión en la división limpieza respecto a la comisión que viene trabajando en el sector para la mejora continua del servicio a la población y retornarán los camiones que a juicio de sus autoridades estén en condiciones de sumarse a la flota de servicio", agrega el escrito, divulgado por Adeom en sus redes.

A mediados de agosto el intendente Di Candia resolvió aceptar la renuncia del director de Desarrollo Ambiental, el ingeniero Fernando Puntigliano, e intervenir en el departamento de mantenimiento del área de limpieza. Puntigliano presentó su renuncia luego de discrepar con la administración respecto a los tiempos de la licitación para la recolección de basura. Ocho empresas habían presentado ofertas para la licitación que se abrió en junio, por lo que Puntigliano pidió acelerar el proceso y encaminar la adjudicación.

Sin embargo, en plena campaña electoral y con Adeom en conflicto, Di Candia resolvió que la licitación debía ser postergada, debido a que los "tiempos políticos" no eran los mejores.

Además, el acuerdo entre el sindicato y las autoridades establece que no se aplicarán descuentos a los trabajadores por "medidas sindicales atípicas", que no refieren al paro. Como contrapartida, el gremio se comprometió a no tomar ese tipo de medidas, que incluyen, entre otras, las ocupaciones.

Otro de los puntos de conflicto refería al seguro de salud municipal, que por ahora está enteramente en manos de la mutualista Casmu. Hace más de un año que la intendencia trabaja en un llamado para que otras mutualistas puedan presentar sus propuestas de cobertura de salud y ampliar el servicio, que dejará de estar exclusivamente en manos del Casmu. Según la intendencia, hay cinco mutualistas interesadas en mejorar el servicio de salud para los municipales –que tiene varios beneficios en materia de tickets y horas–. En ese grupo está Médica Uruguaya, La Española, Casmu, el Hospital Evangélico y el Círculo Católico.

Según afirmó la intendencia recientemente, la licitación se publicará en diciembre, ya que es uno de los compromisos de gestión que el exintendente y hoy candidato Daniel Martínez dejó a su sucesor.