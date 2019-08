Daniel Martínez: "Ojalá algún día Adeom entienda que el centro de sus desvelos tienen que ser los ciudadanos"

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, expresó este viernes sus discrepancias con el sindicato de empleados municipales de Montevideo (Adeom) tras la ocupación de los trabajadores esta semana del piso donde se encuentra el despacho del intendente, Christian di Candia. Martínez ocupó esa oficina hasta abril de este año como jefe comunal desde 2015.

En una recorrida por el departamento de San José junto con su compañera de fórmula, Graciela Villar, Martínez fue consultado por la prensa sobre lo ocurrido en el edificio municipal y respondió que Adeom debe buscar transformar sus conductas hacia relaciones laborales más modernas, como lo hacen otros gremios de trabajadores.

"Adeom es una gran historia. Respeto y tomo como básica la participación del movimiento sindical. La existencia de organismos que representen a las diferentes formas de la sociedad, con independencia, es la base de la democracia. También siempre digo que me gustaría avanzar hacia una relación laboral más moderna, que muchos sindicatos la tienen. Más de entender que cada uno está por separado, yo no quiero sindicatos serviles hacia quien dirige, no, pero tiene que haber una relación que no sea siempre que quien está al comando de la intendencia es una combinación del hijo del demonio con Belcebú y Satanás, y todo lo que hace está siempre mal y siempre espantoso", señaló el candidato oficialista.

"Ojalá algún día podamos tener una relación laboral en la que los trabajadores entiendan que, si bien su principal tarea es defender sus intereses, la primera es que el centro de los desvelos tienen que ser los ciudadanos", añadió.

Diego Vila

Daniel Martínez caminó en la mañana de este viernes por Libertad junto a su equipo de campaña

Martínez se refirió también al plan de contingencia que había diseñado mientras era intendente para el sector de limpieza de la comuna, que implicaba la tercerización de algunos servicios en casos de paros por parte de los funcionarios públicos. "Era una tercera pata que nunca implicaba rompehuelgas ni nada de eso, era sobre todo tener alternativas en momentos críticos, como pasa a veces, que se juntan fechas y son demasiados días sin levantar basura", dijo.

Por último, pidió que la actitud de Adeom cambie y funcione como otras áreas del Estado. "Ojalá el sindicato se comprometiera (con la limpieza). Yo vengo de Ancap. En Ancap la refinería no paraba nunca. Pararía todo el resto de los empleados, pero la refinería tiene que seguir prendida. A la OSE no se le ocurre, a la UTE tampoco".

El Ministerio del Interior desalojó en la tarde del jueves la ocupación llevada a cabo por el sindicato de municipales desde las siete de mañana de ese día en el segundo piso de la Intendencia de Montevideo. La secretaria general del gremio, Valeria Ripoll, junto con otros funcionarios reclamaban por la privatización en los servicios de limpieza, pese a la marcha atrás de aplazar el llamado a licitación.

Para la sindicalista, el conflicto se resolvería con que los jerarcas respondieran "a los trabajadores los puntos de la plataforma, parar las licitaciones privatizadoras, cumplir con los acuerdos firmados, realizar los concursos".

"Nosotros no tenemos la seguridad de que se haya parado la licitación. Estamos esperando que se nos dé por escrito", aseguró el presidente del sindicato, Eduardo Vignolo, en referencia a la licitación para incorporar privados al proceso de vaciado de contenedores, cuya postergación provocó la salida del exdirector de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano, la semana pasada.