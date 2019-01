Adriana Peña afirmó que aceptaría ser vicepresidenta

La intendenta de Lavalleja Adriana Peña dijo que en caso de que el sector de Larrañaga, Alianza Nacional, salga segundo tras ser derrotado por Lacalle Pou “hay que esperar y ver si Jorge acepta o no una vicepresidencia”. De igual modo, Peña admitió que si le ofrecen el cargo lo aceptaría. “Lo más natural sería que quien lidera el sector decida quién va a ocupar ese cargo”.

Peña señaló que está convencida de que el Partido Nacional ganará las próximas elecciones. “Estoy segura de que vamos a ganar, porque no creo que exista un pueblo que acepte un partido que por primera vez en la historia haya tenido un vicepresidente (refiriéndose a Raúl Sendic) que tuvo que renunciar por estafa”. Además dijo que la mala administración del Frente Amplio va a dejar consecuencias para las generaciones futuras.

En caso de un balotaje, para la jerarca el claro ganador es el nacionalista Jorge Larrañaga. Según la intendenta, las dos veces anteriores que el senador perdió lo hizo porque el votantes del Frente Amplio votaron en las elecciones internas del Partido Nacional. “Una buena parte de la elección la decidió el Frente”, dijo Peña. En caso de que el ganador de las próximas internas sea Luis Lacalle Pou, Peña cree que será más difícil poder obtener una victoria ante el partido oficialista.

También afirmó que no ha sentido ninguna persecución por su cargo y el hecho de que sea mujer, pero recalcó que sí nota en la sociedad un cierto machismo a pesar de que no siempre se lo han manifestado a ella. “Me defiendo como gato entre la leña”.

Sobre el hecho de una funcionaria de la Intendencia de Lavalleja que estuvo 900 días sin trabajar, según decía ella por razones médicas, Peña afirmó que se presentará un segundo informe a la Junta Departamental en donde se especifique que efectivamente la persona no presentaba ningún problema de salud real.

Con relación al tema, la intendenta dijo que está de acuerdo con la creación de instrumento de despido, como el derecho privado, de modo de que si se quiere despedir a alguien se pueda hacerlo sin tanto trámite de por medio. “Debería haber porque no es justo con aquel trabajador que sale a la calle todos los días al rayo del sol, mientras quien faltó cobró el sueldo como siempre”.

En esta misma línea dijo que si su partido llega al gobierno promoverá que se elimine la inamovilidad del funcionario público. “Teniendo una justificación clara, sí deberían ser inamovibles. Pero si no la hay, es injusto con quien sí trabaja”. No obstante, Peña dijo que si esto sucede, hay que tener un marco legal para que no se use como motín político.

En caso de que gane el Partido Nacional Peña, la jerarca municipal dijo que va a ganar “la oposición” porque de la victoria se beneficiará un conjunto de partido político que, si bien no están juntos, pueden acordar en determinados puntos y proyectos.