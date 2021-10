Adriana Peña dijo que contrató al hermano de Mario García antes de dejar la intendencia a pedido del intendente

La polémica que involucra al actual intendente de Lavalleja, Mario García, por otorgar una compensación de $ 72 mil a su hermano, y a la anterior jefa comunal Adriana Peña, quién lo contrató pocos días antes de dejar el cargo, enfrentó ahora a jefe y exjefa comunal.

Mientras que Peña decidió dar una entrevista y brindar sus explicaciones, García ha preferido mantenerse en silencio, hasta comparecer ante la Junta Departamental que lo convocó para los próximos días. También decidió, ante la polémica generada por la información, pedir opinión sobre el caso a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para conocer si obró bien desde el punto de vista ético.

Este viernes, la exintendenta Peña respondió al Frente Amplio que cuestionó la contratación de Ariel García, hermano del actual intendente, realizada por la exintendenta y la atribuyó a un pedido del propio jefe comunal durante el proceso de transición que ambos efectuaron en noviembre. La contratación del familiar, que finalmente se incorporó como peón en diciembre, fue ratificada en una resolución firmada el 11 de noviembre de 2020, pocos días antes del cambio de mando.

“(Mario García) me pidió que lo contratara, porque todo el resto de sus compañeros tenían un cargo; trabajaban con él en el Parlamento o en algún otro lugar y era pedirlos en comisión después”, dijo Peña en declaraciones a Diario La Unión.

“Es una enorme equivocación decir que fue un cargo por otro. No tengo por qué decir cosas que no son, porque estoy acostumbrada a decir la verdad. Capaz que fue una gran equivocación de mi parte decirle que sí, que contrataba al hermano para la transición. Pero él lo nombró y estaba en su derecho de nombrar a las personas que él entendía que tenían que entrar en ese mes para hacer la transición de gobierno. Eso lo decide él, no lo tengo que decidir yo”, dijo Peña.

“Nadie me va a decir a mí ni yo le iba a decir a él quién tenía que hacer la transición. Nuestra gestión en pleno estaba estirando la mano para que se pudiera trabajar en conjunto. Quien (Mario) nombrara era decisión de él y entendió que su hermano era un punto clave; por eso nosotros hicimos el contrato de Ariel (García, su hermano)”, explicó.

A su vez, se excusó sobre el caso de nepotismo que involucró a su hermano Gerardo Peña durante su gestión argumentando que este había ejercido una “gran tarea” con “eficacia” y “sinceridad”, pero que “nunca” fue funcionario de la intendencia. El trabajador fue designado como director de Prensa bajo el mandato de la entonces intendenta y eso llevó a la Jutep a concluir que se habían violado las normas de conducta de la función pública, incurriendo en la violación del artículo 35 del Decreto 30/003, que reglamenta la ley Anticorrupción.

El hermano de Peña, que es ahora funcionario de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), recibió dinero extra bajo la administración de García, por lo que el caso volvió a encenderse. “Dispóngase el pago al Sr. funcionario Gerardo Peña de una compensación por eficiencia mensual de $84.805, a partir del día de la fecha”, firma la resolución fechada el 20 de enero de 2021 a la que accedió El Observador. El día anterior, como se había renovado su pase en comisión, fue designado en la Dirección de Servicios Técnicos y Seguridad.

“No acordamos compensaciones, lo que acordamos fue que quedara en comisión”, aclaró sobre el caso.

El trabajador estuvo en la intendencia hasta esta semana, cuando renunció, según informó la exjefa comunal, actualmente edila, al diario serrano. “Está cansado de que se esté hablando de él, de su familia, cuando en realidad lo que hizo fue hacer un favor y quedarse a ayudar. Y creo que todos estamos cansados”.

“Guerra sucia”

Entre los episodios que llevaron a Peña y a García a distanciarse, la entonces intendenta manifestó que existía una campaña de “guerra sucia” en su contra, con episodios “dolorosos” que provenían de su propio partido. Sus afirmaciones hacían referencia a los dichos de la diputada nacionalista Alexandra Inzaurralde, entonces edila, quien dijo discrepar con las “formas de relacionamiento político” que tenía la jerarca luego que esta manifestara su intención de aumentarle los sueldos a sus cargos de confianza, aun cuando la Junta Departamental se lo había negado.

“Esta forma que tiene la intendenta de manejarse políticamente es crear conflictos que son evitables. Estas cosas la colocan a ella en agenda pública”, dijo Inzaurralde y luego la acusó de “faltar a la verdad”.

El descontento de Peña hacía referencia a distintos “ataques” que recibía por parte de sectores del Partido Nacional, que ahora conforman el oficialismo. En ese entonces, también se mostró dolida por las acusaciones de un dirigente cercano a García, quien en la actualidad ocupa el cargo de secretario general en la Intendencia de Lavalleja.

“Adriana Peña, ¡qué mala gente sos! ¿Cuándo te vas a cansar de perseguir a la gente de la 58, solo porque no te votan?, escribió el dirigente Alejandro Giorello en Facebook, en plena campaña rumbo a las elecciones departamentales.

Las diferencias entre ambos mitigaron la ruptura de la exintendenta con la lista 58, que encabeza García, y derivaron en su posterior apoyo a la ahora coordinadora de Políticas Territoriales del Mides, Carol Aviaga, la otra candidata del oficialismo.

García, por su lado, decidió desvincularse del sector Alianza Nacional que integraba Peña en 2019, después de 15 años, para desembarcar en Todos, de Luis Lacalle Pou.