Advierten “desprolijidades” en préstamo de US$ 1,3 millones del BROU al Evangélico

El directorio del Banco República (BROU) resolvió un crédito por US$ 1,3 millones al Hospital Evangélico con la abstención de los directores del Frente Amplio y Cabildo Abierto. La votación culminó dividida (3-2) porque Leandro Francolino (FA) y Pablo Sitjar (CA) notaron algunas “desprolijidades” vinculadas al momento en que el hospital había solicitado la línea crediticia. La decisión contó con el respaldo del presidente, Salvado Ferrer, el vicepresidente, Alejandro Lafluf (Partido Nacional) y el director Max Sapolinski (Partido Colorado).

Cinco días antes de que el Poder Ejecutivo distribuyera, a través de un decreto, la afiliación de los usuarios de Casa de Galicia a prestadores de salud con un padrón inferior a 100.000 socios, el Hospital Evangélico (uno de los beneficiados por el criterio) envió una carta al BROU solicitando una propuesta para financiar inversiones. El decreto del Ejecutivo está fechado el 23 de febrero de 2022 y la misiva es del 18 de febrero.

En la sesión de directorio del jueves, en la que se trató el asunto, Francolino se abstuvo de votar porque vio “desprolijidad”, dijeron participantes de la reunión. El director del Frente Amplio justificó su voto con el argumento de que aún no había una resolución oficial que estableciera que la mutualista iba a recibir a los socios y que eso podía afectar la reputación del banco.

En el mismo sentido argumentó Sitjar, quien también consideró que se estaban “securitizando activos” de Casa de Galicia y que la eventual judicialización del caso podría cuestionar la liquidación. En esa línea, también se había expresado el director de Cabildo Abierto en junio cuando Búsqueda lo consultó por su voto de abstención al crédito de US$ 14 millones para el Círculo Católico tras la compra del edificio de Casa de Galicia.

Según la reconstrucción de El Observador, en la carta del Evangélico se argumentaba que la mutualista era una de las cuatro instituciones que participaría de la distribución de los usuarios de Casa de Galicia, de acuerdo al criterio establecido por el Poder Ejecutivo. En este sentido, preveían un incremento del padrón de socios del orden del 15%, lo cual se traduciría en un aumento de la recaudación mensual por cápitas del Fonasa.

De acuerdo con datos de la Junta Nacional de la Salud (Junasa), el Evangélico registró un incremento de 8.304 afiliados entre diciembre de 2021 y junio de 2022. Actualmente tiene 69.435 socios.

Las autoridades del Hospital Evengélico concluyeron que esta situación provocaría una modificación en las prioridades de la mutualista, lo cual también genera nuevas necesidades en materia de financiamiento institucional para aumentar la capacidad asistencial y mejorar la infraestructura edilicia y el equipamiento. La idea es tener una policlínica cerca de donde funciona el sanatorio de Casa de Galicia, una zona en la que no tienen presencia.

Las proyecciones del hospital tienen una inversión prevista de US$ 1 millón 70 mil, pero la mutualista también requirió de otros US$ 230 mil para ampliar la filial de Dolores, que tiene un acuerdo de complementación con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) ante el cierre del block quirúrgico de CAMS.

Los préstamos menores a US$ 2 millones no suelen requerir la aprobación del directorio y alcanza con que tengan el visto bueno de los evaluadores de riesgo, pero en este caso fue necesario porque el Evangélico tiene créditos por US$ 3,3 millones con el banco, de acuerdo con datos de agosto de la Central de Riesgos del Banco Central (BCU).

Financiar con camas

La otra mutualista que recibió afiliados de Casa de Galicia y obtuvo un préstamo del BROU fue el Círculo Católico. La institución se quedó con el sanatorio de Casa de Galicia en un remate en el que ASSE –cuyo presidente Leonardo Cipriani es el exdirector técnico del Círculo Católico– pensó en participar aunque luego desistió. Cuando recibió el crédito, los servicios del banco no estudiaron la capacidad de pago de la empresa en su conjunto, a partir de la inversión y el incremento de los gastos por los costos operativos de la nueva infraestructura.

Camilo dos Santos

El Círculo Católico se quedó con el sanatorio de Casa de Galicia

El Círculo Católico tenía 97.073 socios en diciembre de 2021, estaba casi al límite del máximo que se estableció en la liquidación, y recibió a 20.838 usuarios de acuerdo a los datos de junio. Eso le supone también un aumento en la recaudación mensual por cápitas del Fonasa.

Más allá de esto, la mutualista firmó un acuerdo de complementación de servicios con ASSE que es similar al que la institución tenía con Casa de Galicia, según supo El Observador a partir de fuentes del prestador público de salud.

La institución está reformando el sanatorio recién comprado para aumentar la cantidad de camas de CTI que tiene. ASSE ya le alquila camas y de acuerdo con fuentes del mutualismo, el Círculo Católico ya transmitió que parte de los ingresos que utilizará para pagar el crédito provendrán de ese alquiler de camas.