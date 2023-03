Agencia Mundial Antidopaje apeló sanción de Conmebol a Agustín Canobbio, ¿qué puede pasar?

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés) decidió apelar el fallo que Conmebol emitió el 4 de marzo de 2022 por el control adverso de Agustín Canobbio de boldenona, en ocasión del partido que Peñarol jugó en Lima contra Sporting Cristal el 12 de agiosto de 2021.

Canobbio recibió un apercibimiento como castigo porque la defensa de Peñarol, encabezada por el abogado Horacio González Mullin, logró probar que la sustancia detectada en el control ingresó al organismo del futbolista por la ingesta involuntaria de carne contaminada.

La boldenona es un esteroide de uso veterinario para el engorde del ganado y está permitida en algunos países de Sudamérica, incluido Perú.

Con esta apelación, para la cual la WADA no tiene un plazo procesal establecido, la Agencia Mundial Antidopaje dejó constancia de que no está de acuerdo con lo decidido por la Unidad Disciplinaria de la Conmebol.

El recurso de apelación fue interpuesto ante el Tribunal Arbitral de Deporte (TAS) contra Conmebol, que emitió el fallo, contra FIFA que es el ente superior del fútbol mundial y que está por encima de la Conmebol, y ante el propio jugador implicado.

AFP

Canobbio juega desde mayo del año pasado en Athletico Paranaense

FIFA tenía la potestad jurídica de apelar el fallo emitido por Conmebol, algo que no hizo en su debido momento.

Pero sí lo hizo la WADA, casi un año después de lo laudado por Conmebol y ahora será el TAS el que analice el caso Canobbio y llegue a una decisión que podrá ser la misma que emitió Conmebol o una distinta, si es que entiende que el futbolista es pasible de recibir otra clase de castigo.

A Canobbio se lo castigó conforme al artículo 23 del reglamento antidopaje de Conmebol, que adopta las normas del Código Mundial Antidopaje y que dice que "cuando el jugador u otra persona pueda demostrar ausencia significativa de falta o negligencia y que la sustancia prohibida (y no adictiva) detectada procedía de un producto contaminado, la sanción consistirá, como mínimo, en un apercibimiento y ningún periodo de suspensión y, como máximo, en dos años de suspensión, dependiendo de la gravedad de la falta".

El padre de Canobbio, el exfutbolista Osvaldo Canobbio, habló sobre la situación este miércoles: “De esto estamos enterados hace 10 días, me resultó muy raro y vamos a tener que revisar el círculo que tenemos nosotros, sinceramente, para saber quién fue que filtró todo. Es un tema que se le dio a la WADA para ver el proceso, que lo pueden hacer en cualquier momento, así pasen tres o cuatro años. Pueden averiguar todo. Acá estamos más que tranquilos. Agustín puede jugar, no va a ser sancionado ni nada por el estilo. FIFA, Conmebol y Agustín tendrán que poner sus abogados. Él juega para Paranaense, que enseguida habló con Agustín, se puso a disposición para defenderlo, para lo que tenga que defenderse aunque no hay nada de qué defenderse porque ya está todo hecho", expresó Canobbio padre a 100% Deporte de Sport 890.

"Fue notorio que fue una contaminación de algo que ingirió que es impensado para cualquier jugador de fútbol, pero la WADA se ve que quiere saber más y sinceramente lo que más me genera y me perturbó es cómo saben hasta el abogado que lo va a defender, que es (Marcos) Motta, cómo lo averiguaron, porque pocas personas lo sabían", agregó. El martes de noche, el portal Montevideo .com informó de la apelación al TAS y de que Motta será el abogado.

"Que lo iba a defender Motta se supo recién ayer (martes), la AUF no lo sabía. Se iba a saber tarde o temprano, pero no hay nada que ocultar. Agustín tiene todo hecho por laboratorios, lo judearon de todo tipo y color con exámenes de todo tipo y es lo más sano que hay. Me perturba que otra vez esté otra vez su nombre. Pero somos consecuentes con nuestra forma de actuar y estamos más que tranquilos", concluyó.