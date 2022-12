¿Caliente con los arbitrajes? Mirá lo que contestó Agustín Canobbio al retornar a Uruguay

Cinco futbolistas de la selección uruguaya que disputaron el Mundial de Qatar 2022, retornaron este domingo a Uruguay luego de la eliminación celeste del grupo H donde Corea del Sur lo eliminó por tener mayor cantidad de goles a favor.

El volante Agustín Canobbio fue consultado por los medios presentes si se volvió "caliente" por las actuaciones de los árbitros que perjudicaron a Uruguay tanto ante Portugal como contra Ghana y dijo: "Sí, porque tomaron un protagonismo que no era de ellos. Obviamente hay que ser autocríticos, hay muchas cosas por las que nos fuimos antes, pero eso fue gran parte de la eliminación nuestra y no puede pasar así".

El jugador de Athletico Paranaense tuvo palabras de elogio para los jugadores que en Qatar jugaron su cuarto Mundial, Diego Godín, Martín Cáceres, Luis Suárez y Edinson Cavani: "Verlos en el campo de juego en un Mundial después de verlos por la tele fue algo muy lindo, nos dejan un legado como jugadores y como personas, son increíbles, son cracks dentro y fuera de la cancha y siempre representan muy bien al Uruguay entero"

Matías Viña, por su parte, expresó: "La sensación es de tristeza obviamente y desilusión por haber quedado afuera. Queríamos seguir, no pudimos, pero hay que seguir trabajando para lo que viene".

AFP

Matías Viña ante Bernardo Silva de Portugal

"Es una alegría inmensa jugar un Mundial, el sueño de niño. Pero el resultado fue una desilusión para todos. Siempre hay revancha", agregó.

El lateral Mathías Olivera dijo: "Es mi primer Mundial, estoy contento por eso, pero obviamente triste y desilusionado por la eliminación. Cuando se pone la camiseta de Uruguay, uno deja todo; una lástima, estamos muy tristes".

ALFREDO ESTRELLA / AFP

El dolor de Olivera tras la eliminación

"Nos duele muchísimo porque toda la gente tenía la expectativa de llegar más lejos. Esto es fútbol si hubieras arriesgado más, podíamos perder o ganar, nunca se sabe. Hay revancha. Tenemos un gran equipo y grandes jugadores, hay que pensar en lo que se viene", dijo.

Lucas Torreira, quien no jugó ni un minuto en el Mundial, declaró: "Mucha tristeza por la manera que se dio, merecíamos la clasificación viendo el último partido, pero se dio de esa manera".

AFP

Lucas Torreira entrenó pero no jugó

"Es muy temprano para poder analizar, hay un montón de cosas para mejorar, lo tenemos claro, hacemos autocrítica, tendremos tiempo para analizarlo. Tenemos un gran grupo humano. Siempre aporté desde donde me tocó, son decisiones que toma el entrenador y hay que respetarlas", dijo por su particular situación.

"Fue un golpe bastante duro, teníamos la ilusión de hacer un gran papel y no se dio, todo se derrumba tan fuerte de esa manera como nos derrumbaron, ero somos un grupo bastante fuerte, intentaremos corregir para lo que se viene. Ahora viéndolo después de la eliminación, hay un montón de cosas para corregir, pero ya estamos afuera del Mundial, no podemos detenernos a pensar que hubo fallas de otro punto de vista que no sea técnico. Mejoraremos, hay que levantarse", agregó.

Consultado sobre los arbitrajes que perjudicaron a Uruguay dijo: "No me conviene hablar, no tengo la suficiente fuerza para hablar de este tipo de cosas, son otras las personas encargadas de hablar de lo que pasó con el VAR".

Guillermo Varela, quien jugó un flojo partido contra Portugal pero que repuntó significativamente ante Ghana, dijo: "Salimos a ganar el último partido y se vio otra cara del equipo, era todo lo que el mundo esperaba, pero no alcanzó".

AFP

Guillermo Varela lanzado al ataque ante Portugal

"Los dos primeros partidos nos costaron la clasificación. El nerviosismo, las ganas de no perder, nos costó los puntos. El tercer partido salimos con todo, era lo que todo el mundo quería, porque tenemos la capacidad y los jugadores para hacerlo. Y ganamos bien, cómodos, una lástima que hayamos ido del principio así", reconoció el lateral de Flamengo.

"Nos enteramos en cancha de que Corea había hecho un gol y salimos a buscar el partido, ya un poco desordenados por el cansancio, generamos algunas chances, los dos penales que injustamente no se cobraron y no pudo ser", agregó Varela sobre lo que fue el particular segundo tiempo contra Ghana donde Uruguay increíblemente se replegó sabiendo que un gol de Corea del Sur ante un Portugal de suplentes y ya clasificado podía dejarlo afuera. Como terminó ocurriendo. .