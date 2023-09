Alarma: en siete semanas el precio del novillo perdió 40 centavos

La incertidumbre crece en el mercado ganadero en Uruguay, con valores que no paran de bajar justo cuando se espera que la oferta comience a incrementarse. Por otro lado, la semana tuvo pocos cambios en un mercado de granos expectante por un informe clave el martes en Estados Unidos. Finalmente, la lana volvió a caer en Australia y en Uruguay crece la oferta y la operativa comercial.

No se ve el piso

El mercado de ganado gordo no encuentra su piso, con plantas que no pasan precio y entradas largas que en algunos casos llegan a los primeros días de octubre.

Van siete semanas consecutivas de ajuste que suman una caída de US$ 0,40 en los valores, y crece la incertidumbre de los productores.

“Se mantiene la tendencia por parte de la industria de bajar los precios”, comentó Otto Fernández Nystrom, integrante de Escritorio Otto Fernández y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Mercados agropecuarios.

Los negocios se dan en el eje de US$ 3,20 por kilo para el novillo cuando una semana atrás la propuesta de valores rondaba los US$ 3,30. La vaca gorda quebró los US$ 3 y se consolida en un rango de entre US$ 2,80 y US$ 2,90, con algunas vacas livianas incluso en valores por debajo, comentó el operador.

Otro consignatario consultado dijo que al cierre de la semana varias plantas no estaban pasando precio. Por el lado de la oferta, productores que se resistían a convalidar los nuevos valores esperando un cambio de tendencia “están empezando a vender”.

La semana pasada hubo un repunte en el dato semanal de faena que llegó a 44.761 vacunos. Agosto fue el segundo mes consecutivo de aumento interanual de la faena vacuna con 202.066 cabezas, 25% arriba del mismo mes de 2022, que tuvo escasa actividad.

En agosto también hubo una recuperación del volumen de carne vacuna exportado, que por primera vez en el año creció respecto a igual mes de 2022. Lo que no aumenta es el precio de exportación. El último dato semanal publicado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) quedó por debajo de US$ 4.000 la tonelada exportada, en US$ 3.852 y confirma la flojedad en el mercado internacional para la carne vacuna. El Ingreso Medio de Exportación (IMEx) en agosto fue el más bajo desde diciembre del año pasado, con US$ 4.098 por tonelada.

Mercados agropecuarios.

El mercado de reposición se muestra más cauteloso y comienza a darse un sinceramiento de precios ante el descalce que traía respecto al mercado del gordo y que alcanzó un pico histórico de 47% en el índice ternero/novillo.

Esta semana en Plaza Rural se dieron bajas en todas las categorías de invernada. Los terneros promediaron US$ 2,32, un 4,5% menos que en el remate anterior. El promedio al bulto fue de US$ 452.

En lanares se concretan pocas operaciones con ajuste de valores, comentó Otto Fernández. El cordero pesado quedó debajo de US$ 3, los capones rondan los US$ 2,50 y la oveja US$ 2,45.

La semana pasada la faena fue de 22.278 ovinos, el volumen más alto de las últimas 15 semanas.

El precio de exportación para la carne ovina registró un leve repunte semanal a US$ 3.289 por tonelada, una excepción en un contexto bajista. El promedio mensual pasó del pico más alto del año en julio, al promedio más bajo del año en agosto, con un desplome de 19% en un mes.

Mercados agropecuarios.

Granos a la expectativa

La soja cerró al alza en el último día de una semana con jornadas volátiles, aunque por debajo de las referencias de la semana anterior. Tanto el trigo como el maíz perdieron las ganancias de la semana en una semana corta de operaciones y cerraron en los mismos niveles que el viernes pasado.

El mercado de granos se mantendrá con pocos cambios probablemente hasta el martes, cuando el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publique sus datos. Se espera cierta reducción la producción esperada de soja que podría dar firmeza a la oleaginosa.

Este viernes la referencia para la soja de la cosecha 2024 cerró en Chicago a US$ 508 por tonelada y US$ 500 para la soja setiembre, con alzas limitadas por los sostenidos volúmenes que Brasil está poniendo en el mercado y la reactivación de ventas desde Argentina, en respuesta a un nuevo régimen de tipo de cambio para estimular a los productores.

El precio de referencia en Uruguay para la soja 2024 está en el eje de US$ 445 a US$ 456 por tonelada y la soja disponible US$ 450.

Los cultivos de invierno a nivel local recibieron buena agua esta semana en etapas importante de desarrollo vegetativo que ayudan a confirmar potenciales de buenos rendimientos para el trigo y la cebada. Las plantaciones de colza muestran niveles más desparejos.

En Argentina las lluvias de la última semana fueron un punto de inflexión para los trigos y permitieron confirmar la siembra de maíz de primera, que será dominante en esta temporada con 90% del área frente a 10% en setiembre de 2022.

El estado de los cultivos de trigo mejoró sensiblemente y hoy más el 91% del millón de hectáreas sembradas se encuentra en estado muy bueno y bueno frente a 69% hace una semana.

Las cotizaciones locales para trigo estaban a fines de esta semana entre US$ 210 y US$ 225 la tonelada según el operador, la cebada para malterías en el eje de los US$ 220 y la de exportación entre US$ 202 y US$ 210.

Mercados agropecuarios.

La colza perdió la referencia de US$ 430 la tonelada y las referencias están entre US$ 422 y US$ 424.

En el mercado internacional, la voluminosa y competitiva cosecha de trigo rusa mantiene presión sobre los precios. En Chicago, el trigo posición diciembre perdió todas las ganancias obtenidas a lo largo de la semana en el último día de operaciones y se mantuvo en los mismos US$ 218 por tonelada del cierre de la semana anterior.

El maíz mostró un desempeño similar con referencias que se mantienen en US$ 190 por tonelada en la posición diciembre, US$ 196 para marzo 2024 y US$ 200 en julio del año que viene.

El inicio de la cosecha en Estados Unidos y la oferta récord de Brasil ponen un techo a eventuales mejoras a pesar de que el mercado espera un recorte de la producción de Estados Unidos de 2,5 millones de toneladas en el informe del USDA del martes.

Mercados agropecuarios.

Otro golpe al mercado lanero

Los precios de la lana bajaron otro 1,8% esta semana en Australia en un nuevo golpe a los mercados laneros. La zafra 2023/24 transita un primer tramo con demanda escasa y muy dependiente de la tracción de China, con una presión a la baja sobre los valores.

El mercado interno refleja los valores del mercado internacional. Hubo operaciones por lotes de lanas Merino finas de entre 19,5 y 21 micras y menos con valores de entre US$ 6 y US$ 4 por kilo vellón para las acondicionadas con grifa verde, valores muy por debajo de años anteriores pero aceptables en las condiciones actuales.

La demanda por lanas finas encuentra en Uruguay oferta disponible de las esquilas tempranas, además de los remanentes de zafras anteriores que son más voluminosas en las categorías de lanas medias y gruesas, desde 24 micras en adelante.

El Indicador de Mercados del Este en Australia bajó esta semana 13 centavos y cerró a US$ 7,19 mientras que por el debilitamiento de la moneda australiana frente al dólar la cotización en divisa local solo corrigió 4 centavos a AU 11,27.

El porcentaje de ventas fue alto, de 92,5%, lo que refleja con convalidación de los valores por parte de los vendedores, apunta el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Para la semana que viene, con un volumen de oferta similar al de la última, genera expectativa la intensa actividad y las subas de valores en todas las finuras que se registraron en el mercado de Fremantle, al oeste de Australia, que no se computan en el IME y que podrían constituir una señal de mayor agresividad de la demanda.