Alem García acusó al Directorio del Partido Nacional de "lavarse las manos"

La resolución del Directorio del Partido Nacional de devolver por "improcedente e impertinente" la carta en la que el dirigente Alem García reclamaba ante el supuesto pacto al que llegaron sus rivales en la interna nacionalista para ignorar la candidatura de Juan Sartori causó molestias en el comando de campaña del empresario devenido en político.

García dijo este miércoles en el marco de la apertura de un comité de Sartori en Pocitos que el órgano rector del Partido Nacional "se lava las manos". "El Directorio no ve y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que todo el país ha visto, lo que todos los uruguayos han visto como ataques reiterados, injurias, infamias contra Juan Sartori, los señores miembros del directorio parece que no han visto esos hechos que son públicos", sostuvo.

El pacto informado por el diario El País llevó al sector de Juan Sartori a enviar una carta al Directorio del Partido Nacional por el cual se entendía que los demás precandidatos blancos buscaban ignorarlo para que no crezca en la intención de voto. Sin embargo, la existencia de dicho acuerdo fue negada por los precandidatos Jorge Larrañaga, Luis Lacalle Pou y Enrique Antía.

A pesar de eso, García sostuvo que los "hechos de publica notoriedad son reiterados y son prueba suficiente" y que "si el directorio quiere otras pruebas tiene medios para indagar".

Consultado por si la palabra de los otros postulantes blancos no tenía validez, dijo que confiaba en Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga pero a veces los equipos no trabajan en beneficio del partido. "Confío en el sentido de la responsabilidad de Lacalle y Larrañaga, naturalmente tienen que ver quienes de sus subalternos están haciendo este tipo de maniobras que realmente perjudican al Partido Nacional", dijo.

También denunció el uso de las fake news en la campaña dentro del Partido Nacional. "Dirigentes del Partido Nacional en medios de comunicación hablando falsedades sobre Juan Sartori", reclamó. García también llamó a "preservar la unidad del partido y no abroquelarse defendiendo determinadas posiciones internas"

Desde el sector de Sartori sostuvieron que este jueves emitirán una respuesta al rechazo por parte del directorio a la carta del precandidato blanco.

El Directorio del Partido Nacional había calificado de "improcedente e impertinente" y pidieron que se maneje con mayor prudencia en sus hechos y dichos". Desde el partido sostuvieron que los hechos denunciados carecen de sustento y los calificaron de "inexistentes".

Por su parte, Sartori volvió a hacer referencia al supuesto pacto alegando que a su movimiento "algunos no lo ven, lo ignoran, no saben qué hacer con él, están asustado". El precandidato dijo que "desde el primer día están acostumbrado a las críticas".

"Estamos para trabajar en nuestra campaña, para poder ganar esta elección. No podemos dejar que los mismos de siempre entren en los enfrentamientos de siempre, que tantas elecciones nos han costado a los blancos en el pasado", sentenció Sartori.