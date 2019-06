Blancos devolvieron carta a Sartori por "improcedente e impertinente" y le piden prudencia

El Directorio del Partido Nacional le devolvió este miércoles la carta al precandidato Juan Sartori que hizo llegar al directorio a través de su asesor Alem García, por "improcedente e imprudente". La carta entregada por García aludía a un acuerdo -del que informó El País y que fue desmentido por los implicados- entre los restantes precandidatos para ignorar a Sartori ante lo cual ese grupo político planteaba ese acuerdo como "un verdadero escándalo que alarma a los buenos blancos y (que) conmociona a la opinión pública".

En la respuesta los blancos plantearon que "el objetivo de la referida misiva se sustenta en un hecho inexistente: una presunta confabulación contra su grupo político, de la que formarína parte los demás sectores partidarios, el resto de los precandidatos a la presidencia. Sin embargo, no proporciona una sola prueba o evidencia -tampoco elemento de juicio convincente alguno- que permita fundamental seriamente un planteamiento de semejante tenor, salvo un recorte de prensa con un comentario periodístico", dice la carta.

El directorio aseguró que "no están dadas las condiciones para que se genera una situación de alarma, escándalo o conmoción" como señalaba García en la carta, y agregó que no le consta la ocurrencia de "pactos conspirativos" por la muy sencilla razón de que ellos no existen.

Además, el directorio rechazó las calificaciones agraviantes y lo exhortó a la prudencia. La carta sostiene que los agravios e insultos "parecen reiterarse" y en la medida en que están dirigidos a cuatro de los cinco precandidatos del partido también abarcan a quienes ellos representan.

Por último señaló que el directorio continuará trabajando por fortalecer a la colectividad y por preservar la unidad para lo cual "seguirá colaborando activamente con la actividad de todos los precandidatos, sin distinción alguna, y sin otra condición que la de respetar la Carta Orgánica, producrando la mayor fraternidad filial".