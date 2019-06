Estas son las páginas falsas que promocionan en Facebook información favorable a Sartori

La noticia publicada el domingo por el diario El País acerca de que los precandidatos blancos acordaron ignorar al millonario Juan Sartori con el fin de limitar su crecimiento electoral acabó por fracturar una interna marcada por el cruce de acusaciones y enrarecida por la difusión de encuestas sesgadas y noticias falsas. El supuesto pacto entre precandidatos alcanzó gran difusión en Facebook, donde varios sitios vinculados a la campaña sucia llegaron a pagar para que las publicaciones sobre el tema alcanzaran a más usuarios.

Tal es el caso de Jóvenes Resurgir Nacionalista, una página que no se identifica con ningún precandidato pero que en los últimos días publicó, y pagó con el objetivo de que fuera visto por más usuarios, un video en el que acusa al precandidato Luis Lacalle Pou de “no laburar”, y otro en el que compara la relación de una mujer víctima de violencia de género con el trato que reciben los electores de parte de “los mismos de siempre”, en referencia a aquellos con historial en política.

A raíz de aquellas publicaciones, el Directorio del Partido Nacional resolvió llevar el tema a la Justicia, con el objetivo de que se investigue quiénes están detrás de este sitio que fue creado el 21 de mayo de 2019.

Esta página volvió a pagar para difundir una de sus publicaciones, esta vez un video sobre el supuesto pacto para ignorar a Sartori, un acuerdo cuya existencia fue negada públicamente por los precandidatos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. “Los que hundieron en 2014 al Partido Nacional prefieren repetir la historia antes que perder sus privilegios. No nos dejemos engañar, ¡abrí los ojos!” versa la descripción del video, que muestra la nota de El País, además de imágenes de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Una voz en off dice que “a los mismos de siempre no les interesa lo que piensa el país, ellos no quieren el cambio, solo les interesan sus intereses que se ven amenazados”.

El sitio, que tiene apenas 120 seguidores, logró que esa publicación alcanzara 165 comentarios y fuera compartida 207 veces. Eso, a pesar de que en general sus publicaciones no tienen ninguna interacción.

De la misma forma, el sitio Noticias Blancas (creado el 21 de marzo de 2019 y con 3.564 seguidores) tiene desde el lunes un anuncio contratado para difundir la noticia de El País sobre el supuesto pacto. Si bien las publicaciones de este sitio suelen tener interacciones (varias de ellas fueron compartidas por 20 personas y registran hasta 30 comentarios), lo cierto es que la publicación que la página pagó para difundir alcanzó 1.600 comentarios y fue compartida 421 veces.

El sitio Noticias Blancas es administrado por un usuario uruguayo y otro argentino, y no se identifica con ningún precandidato.

En tanto, el sitio El Observador Político publicó el pasado 9 de junio que los autores de este supuesto "pacto en marcha no están de acuerdo con que un personaje nuevo amenace con acabar con el statu quo del Partido Nacional”. Esta página que se dedica a compartir noticias de El Observador y Montevideo Portal, y cuenta con apenas 100 seguidores, logró que esa publicación obtuviera 369 comentarios y fuera compartida 184 veces.

Para conseguir esa cifra, el sitio, que es administrado por cuatro usuarios de México, dos de Uruguay, uno de Argentina, uno de Honduras y uno de Venezuela, pagó con el fin de que llegara a más lectores.

Por otra parte, la página Montevideo Informativo (que fue creada el 11 de abril y tiene 34 seguidores) publicó el 9 de junio que “los precandidatos tradicionales de ese partido se unieron en un acuerdo de palabra para ignorarlo (a Sartori) y frenar su ascenso en la intención del voto”. La publicación, que fue promocionada, obtuvo 586 comentarios y fue compartida 150 veces, esto a pesar de que el resto de sus publicaciones no tienen ni una sola interacción.

Montevideo Informativo es administrado por cinco usuarios de México, tres de Uruguay, uno de Argentina, uno de Honduras y uno de Venezuela.

En el mismo sentido, el sitio El Comunicador Noticias (que también fue creado el 11 de abril) publicó el 9 de junio: “Tiemblan ante Sartori; descubren acuerdo secreto de precandidatos blancos para ‘ignorarlo’”. La publicación obtuvo 731 comentarios y fue compartida 253 veces, a pesar de que el grupo tiene apenas 25 seguidores y la mayoría de su contenido no tiene ninguna interacción.

El Comunicador Noticias es administrado por cuatro usuarios de México, dos de Uruguay, uno de Honduras y uno de Venezuela.

La respuesta de Sartori

El lunes, el empresario devenido en político había convocado a medios y militantes para informar en detalle sus propuestas de salud, pero por el contrario centró exclusivamente su discurso en el supuesto pacto. “Así no se juega. Aunque se unan no nos van a ganar. Porque este país está lleno de ciudadanos que tienen conciencia de lo que nos estamos jugando (…) pero sobre todo que no les gusta ser tratados como ovejas pretendiendo que obedezcan ciegamente a los que se creen los dueños de la política y controlan todo desde arriba. ¡Así no se trata a los electores!”, agregó.

El Observador consultó al precandidato acerca de si tenía detalles del pacto, pero lo negó. “Preguntale al senador blanco que llamó a El País”, dijo en referencia a la fuente cuyo nombre no fue revelado y que confirmó la estrategia.

Sartori tampoco hizo referencia durante su discurso a que tanto Larrañaga como Lacalle Pou negaron la existencia del pacto.