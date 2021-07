América Latina, tierra de oportunidades para el capital de riesgo

Una de las mayores dificultades con las que se enfrentan las startups latinoamericanas a la hora de escalar su crecimiento es la falta de financiación. En los últimos años, sin embargo, las startups de la región continúan ganando adeptos en el mercado de capitales, particularmente, en lo que se conoce como inversiones de capital privado y capital de riesgo (venture capital, en inglés).

En el segundo trimestre de 2021, las empresas tecnológicas con sede en Latinoamérica lograron atraer nada menos que US$ 7.200 millones en inversiones de capital riesgo, más de tres veces lo recaudado entre enero y marzo de este año, según el informe 'State of Venture Report' de CBInsights.

Algunos de los desembolsos más abultados en este periodo corresponden a operaciones de inversión logradas por empresas en estadío intermedio o tardío, es decir, aquellas que ya están más avanzadas en su proceso de expansión, tales como C6Bank, Nubank y Kavak. Aun así, la mayoría de los fondos (casi el 70% en la primera mitad de 2021) todavía están destinados a compañías en fases tempranas de desarrollo.

Con un total de US$ 9.300 millones recaudados en la primera mitad de 2021, este volumen de inversiones ya representa casi el doble de los US$ 5.300 millones registrados durante todo 2020, año en que la pandemia de coronavirus visiblemente desaceleró las inversiones en startups latinoamericanas. Ese momento de incertidumbre parece haber quedado atrás, o al menos eso indican los 396 acuerdos de inversión alcanzados en el primer semestre de este ejercicio, cuyo valor promedio roza los US$ 23,5 millones.