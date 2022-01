Ancap descontará a funcionarios exceso de horas sindicales usadas en diciembre

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, afirmó el jueves que la empresa descontará a los trabajadores la cantidad de horas sindicales usadas por encima de lo establecido en el mes diciembre.

El convenio entre empresa y trabajadores afiliados venía renovándose año a año desde 1993 y estaba diseñado para la cantidad de empleados que el ente tenía en ese entonces —unos 6.000, frente a poco más de 2.000 en la actualidad—.

El acuerdo marco fue denunciado por la empresa en agosto pasado, y desde diciembre se pasó a aplicar media hora de licencia sindical por funcionario afilliado mientras no hubiera un nuevo convenio. En el caso de Ancap, eso supuso 749 horas sindicales disponibles, pero "acabaron usándose más de 1.100", según dijo Stipanicic al programa Quien es Quien de Diamante FM y Canal 5.

Por otro lado, el jerarca criticó con dureza la actitud del sindicato (Fancap) por el paro de la refinería en diciembre y por involucrar la campaña contra la LUC entre sus actividades. Respecto al paro, no descartó hacerle un juicio al sindicato por el dinero perdido en la duración del mismo.

El titular del ente narró que la parada de la refinería no fue planificada y que si bien el paro duró 24 horas, "la refinería no volvió a operar como venía operando hasta 11 días después", por lo que Ancap debió importar combustible refinado. "Lo esencial para el país es que el combustible llegue a dónde tiene que llegar. Cómo llega o de dónde llega no es lo importante, lo que importa es que haya combustible donde tiene que haber y cuando tiene que haber", justificó.

El ingeniero estimó que las pérdidas por el paro de diciembre fueron de US$ 2,3 millones "para ser conservador, para manejar una cifra que podemos calcular y defender". Consultado sobre la posibilidad de hacer un juicio civil al sindicato para cobrarle esa suma, Stipanicic afirmó que está en análisis y que “es una posibilidad que no está descartada". Manifestó que es una cuestión de medir costos y beneficios, pero “si hay una responsabilidad bien definida y el beneficio es que se haga justicia iremos por ese lado". Cuando el periodista preguntó si al reclamarle US$ 2,3 millones a Fancap "lo funde", admitió: "Y bueno... sí, digamos que sí".

Diego Battiste

No obstante, también consideró que una de las limitantes para recurrir a esa medida es que tiene que haber un "día después" en el relacionamiento de la empresa y Fancap, y reclamó que "la condena de la sociedad a una medida así tiene que ser muy dura. (...) No le costó a Ancap US$ 2,3 millones, esto le costó a la sociedad", aseguró.

La última vez que se paró la refinería por medidas sindicales fue hace casi medio siglo, en julio de 1973, en ocasión del golpe de Estado. Stipanicic respaldó aquella acción porque, según dijo, se estaba “en una situación en donde habían caído las libertades más esenciales que tiene el ser humano" y le pareció correcto "como ciudadano amante de la libertad y profundamente republicano", pero en el diciembre pasado no ameritaba "la dimensión del paro y de sus consecuencias". "Las normas de la OIT dicen que hay una cierta limitación, que son de sentido común, para cosas que son esenciales para la sociedad", argumentó. Las repercusiones del paro anterior "están en esa línea".