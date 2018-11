Andrade contradijo a dirigente del Sunca y lleva a la Justicia al buque insignia de Cosse

Luego de que el capataz de la obra del Antel Arena cayera de un pozo desde cinco metros de altura y sufriera varias fracturas, el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) Héctor Abad, le bajó el perfil al asunto, algo poco común en el gremio de la construcción cuando hay trabajadores heridos. Dijo que había sido un "descuido" y que por esta razón no harían ninguna acción de reclamo sindical, aunque reconoció que estaban trabajando con apuro para finalizar el proyecto. Sin embargo, su colega del Sunca, el precandidato del Frente Amplio Óscar Andrade, desautorizó a Abad y dijo que llevará el tema a la Justicia.

“En estos momentos en donde se está por finalizar la obra es cuando aparecen los apuros, y no es que no se prioriza la seguridad, pero nos exponemos al peligro sin darnos cuenta. Justo uno de los que tiene que estar fiscalizando estas situaciones tuvo un accidente por ese descuido”, explicó Abad haciendo referencia a que el capataz no tenía puesto el cinto de seguridad.

A su vez, los trabajadores de la obra tomaron la decisión de no hacer un paro en función de lo sucedido porque consideran que se trata de un caso aislado en el que “hubo un apresuramiento de un jefe” y, según dicen, en esta obra siempre se implementaron las medidas de seguridad de forma debida.

Pero Andrade dijo este miércoles que hará una denuncia penal por el accidente laboral en la obra del Antel Arena, un proyecto ideado e impulsado por la precandidata del Frente Amplio y actual ministra de Industria, Carolina Cosse, cuando era presidenta de la empresa estatal, aún con diferencias en el Poder Ejecutivo que llevaron a que la obra estuviera un tiempo detenida.

“El trabajo se organizó de una forma extremadamente precaria. No tenían un sistema de amarre, que es lo primero que hay que planificar en un trabajo de altura”, declaró el dirigente en el programa radial Así nos va de radio Carve.

Recién este jueves se presentará la Inspección General del Trabajo en la obra para constatar las eventuales irregularidades pero, de todos modos, Andrade sostuvo que el Sunca ya corroboró que se "incumplió con el protocolo de seguridad", dado que los trabajadores no disponían ni del vallado ni la señalización debida, como tampoco de los cintos que necesitan para construir en la altura.

“A pesar de que el informe diga que está todo bien, nosotros ya sabemos que tenían todo mal”, manifestó Andrade. Será competencia del juez, dijo, determinar si la responsabilidad penal le corresponde a la empresa constructora o a la compañía que contrata el servicio.

Hay cerca de 300 trabajadores que hacen sus tareas para terminar el Antel Arena a tiempo -antes del 12 de noviembre- y algunos han estado trabajando los últimos fines de semana.

Pero no es la primera vez que Cosse se ve envuelta en polémicas con el Antel Arena.

En setiembre de este año, el prosecretario de la intendencia, de Montevideo, Christian Di Candia, se refirió a la posibilidad de multar al ente por vender entradas para los espectáculos antes de contar con la habilitación. Los dichos del prosecretario fueron respondidos en Twitter por la ministra y precandidata, que también hizo referencia al intendente Daniel Martínez, otro competidor y favorito en la interna frentista. Horas después la IMM respondió a Cosse por medio de un comunicado conciliatorio en que aseguró que "ya se han realizado los intercambios aclaratorios correspondientes entre las partes para que pueda regularizarse inmediatamente la situación y se cuenta con la mejor disposición para lograrlo".

Las polémicas internas en el Frente Amplio con respecto al tema se remontan a cuando el Antel Arena aún era un sueño de Cosse, la directora del ente durante el gobierno de Mujica, época donde la obra fue iniciada. La paralización y posterior reanudación de las obras generaron un enfrentamiento dentro del oficialismo de cara al presupuesto que entró al Parlamento en agosto de 2015. En principio, el mandatario y el ministro de Economía, Danilo Astori, habían resuelto suspender la obra, lo que generó una andanada de críticas en el Frente Amplio. Ante esa situación, Cosse defendió el proyecto.

Consultada por El Observador en aquel momento, la ministra de Industria definió al proyecto como un "motor económico" que tendrá para Uruguay "múltiples consecuencias vinculadas con el desarrollo, con la generación de riqueza, bienestar y el aprovechamiento de la infraestructura". A su vez, dijo que aunque todavía se trabajaba en la elaboración del Presupuesto, estaba prevista una "importante inversión para las empresas públicas", ya que si bien desde su cartera estaban de acuerdo con la cautela en el gasto planteada por el Poder Ejecutivo, "no se trata de una retracción".

Andrade, Cosse, Mario Bergara y Daniel Martínez son las cuatro opciones electorales que el Frente Amplio tiene bajo consideración.