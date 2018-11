Capataz de la obra del Antel Arena cayó de una altura de cinco metros

Los trabajadores del Antel Arena habían convocado una asamblea para este martes con el fin de concientizar sobre las condiciones de seguridad en la obra ya que el apuro que hay por terminar la obra puede provocar algún descuido en los obreros. Pero justo antes de la asamblea, el capataz cayó en un pozo desde cinco metros de altura y sufrió varias lesiones. Fue retirado consciente y se encuentra fuera de peligro.

“El capataz estaba colocando unos paneles de vidrio, que son parte de la entrada. Al destapar el hueco, que estaba tapeado con una madera, se resbaló y se cayó a cinco metros de altura”, dijo a El Observador Héctor Abad, dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca).

Según Abad, el trabajador se fracturó un tobillo, tiene una fisura en un codo, un golpe en la cabeza y está esperando que le realicen una tomografía computada.

“En estos momentos en donde se está por finalizar la obra es cuando aparecen los apuros, y no es que no se prioriza la seguridad, pero nos exponemos al peligro sin darnos cuenta. Justo uno de los que tiene que estar fiscalizando estas situaciones tuvo un accidente por ese descuido”, explicó Abad. El capataz no tenía puesto el cinto de seguridad.

Los trabajadores de la obra tomaron la decisión de no hacer un paro en función de lo sucedido porque consideran que se trata de un caso aislado en el que “hubo un apresuramiento de un jefe” y, según dicen, en esta obra siempre se implementaron las medidas de seguridad de forma debida.

Hay cerca de 300 trabajadores que están trabajando para terminar el Antel Arena a tiempo -antes del 12 de noviembre- y algunos han estado trabajando los últimos fines de semana.

“Lamentablemente en todas las obras donde hay plazos marcados se trabaja en jornadas largas. Se pasa por arriba sin darse cuenta a los propios trabajadores o a quien tiene la responsabilidad de la obra, y muchas veces trabajan en condiciones que no son las adecuadas. El cansancio puede incidir en los descuidos. Hoy hablamos con los responsables de la obra para reforzar la seguridad y nos comprometimos a estar más encima”, dijo Abad.