Polémica entre antropólogos por desaparecidos: López Mazz dijo que actual coordinadora ignoró datos sobre Operación Zanahoria en Batallón 14

José López Mazz, el antecesor de Alicia Lusiardo, la coordinadora del equipo de antropólogos que encontró en el Batallón 14 restos humanos, cuestionó la postura de la antropóloga respecto a la existencia de la "Operación Zanahoria", es decir que los militares desplantaron cuerpos y los plantaron en otros lugares para que no fueran encontrados.

Lusiardo asegura que no hay "ninguna evidencia" de esta operación, por lo que en su trabajo decidió excavar "todo el terreno". Mazz, que estuvo hasta 2014, decidía dónde hacerlo en sitios específicos, de acuerdo a testimonios que respaldaban la existencia de la "Operación Zanahoria".

"Creo que está equivocada", dijo Mazz este miércoles en Desayunos Informales (Canal 12). "Creo que es una excelente antropóloga biológica", pero que "se extralimita" en "su especialidad". "Las ciencias forenses establecen espacios concretos con protocolos para estos procedimientos y evidentemente ella no maneja con soltura el tema de la estratigrafía. Su posición tiene cosas que no son sólidas", afirmó el profesor grado 5 de arqueología.

Mazz cree que la operación ocurrió y lo fundamenta en dos elementos: los relatos de quienes dicen haber visto el movimiento de palas, las marcas de esas excavadoras y el reconocimiento del Ejército.

Cuestionó también la idea de que Lusiardo "cambió la metodología". "Los hallazgos que se han producido son en lugares donde nosotros no habíamos cubierto 100%", dijo Mazz que renunció en 2014 al puesto tras más de diez años. "Son áreas extensas, con una topografía heterogénea", explicó.

"No hay otro lugar donde ir a buscar que en esos pedacitos que quedaron sin investigar y evidentemente está dando resultado. Es lo que había que pasado. Que ‘cambió la metodología’, me parece que hay una grandilocuencia en eso".

La postura de Lusiardo

Lusiardo dijo en entrevista con La Diaria que no se han encontrado evidencias de la Operación Zanahoria "ni en el (batallón) 14, ni en el 13, ni en la Chacra (de Pando), ni en ningún lugar."

La antropóloga se refirió a la metodología que tenía Mazz de excavar lugares donde se veían perturbaciones en la tierra, donde se había constatado, según su predecesor, que era cierto lo que indicaron testigos militares de que allí habían trabajado máquinas.

"Cuando vos tenés información de que hay enterramientos en el monte y el monte es muy extenso, tenés que tomar una decisión. Vos podés cautelar toda el área o podés hacer lo que se hizo originalmente, excavar sólo una parte, lo que parecía con perturbación, de esa manera quedaron cuerpos muy cercanos unos de otros, no se cubrió todo el terreno. Evaluamos por qué era que no estaban apareciendo los cuerpos de las personas que se supone que estaban ahí enterradas, más cuando no tenemos ninguna evidencia de la Operación Zanahoria. Si no los desenterraron, algunos aparecieron, ¿por qué no los estamos encontrando?", dijo Lusiardo.

La coordinadora del equipo mencionó los casos de los anteriores restos encontrados, como los de Fernando Miranda y Eduardo Bleier en el Batallón 13 "a 90 metros" uno del otro, pero separados por 14 años: Miranda apareció en 2005 y Bleier en 2019. También se refirió a que los restos encontrados en las últimas semanas aparecieron "a 90 metros de donde estaba Julio Castro" –encontrado en 2011– y "a 130 metros de donde supuestamente estaba enterrada María Claudia (García de Gelman)."

"Por ejemplo, en el monte donde apareció Miranda vos tenías un croquis con una cruz y la decisión que se tomó en ese momento fue “Hagamos unas trincheras aquí, otras acá”, y había una franja de terreno cercana al arroyo que no se tocó. Cuando nosotros revisamos dijimos “¿Por qué no seguir hasta el arroyo?”. Seguimos hasta el arroyo y apareció Bleier, a 90 metros de Miranda, y es lo que acaba de pasar ahora con este cuerpo, apareció a ocho o diez metros de la antigua Bodega de Vidiella que fue excavada en setiembre de 2006. Había información de posibles enterramientos en el sótano de una construcción. Se observaron los rasgos alrededor y se excavaron puntualmente las depresiones que se podían mapear a simple vista en el terreno y no se excavó más. Volvimos a revisar la información y dijimos “¿Por qué no se excavó todo el terreno, hasta el arroyo Meirelles, por qué se dejaron lugares sin excavar?”. Y apareció un cuerpo a 90 metros de donde estaba Julio Castro y a 130 metros de donde supuestamente estaba enterrada María Claudia.", dijo Lusiardo a La Diaria.