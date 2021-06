Antel realizará una denuncia penal tras auditoría del Antel Arena

El vicepresidente de Antel, Robert Bouvier, anunció este miércoles en conferencia de prensa que el ente realizará "la denuncia penal correspondiente" a raíz de los resultados de la auditoría externa del complejo multifuncional Antel Arena, llevada a cabo por la firma Ecovis. Además se remitirán los antecedentes a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Bouvier explicó que los resultados de la auditoría muestran la existencia de “apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”.

A su vez, expresó que se vulneraron los “principios rectores que rigen las normas relativas a la buena administración” en lo que refiere al “respeto estricto de los procedimientos de contratación y el deber de procurar la máxima eficiencia de la actuación”.

La primera parte del informe presentado por la empresa y que hizo público el directorio de Antel en diciembre de 2020 daba cuenta de que el complejo Antel Arena tuvo un costo de US$ 118 millones. Esa cifra implica que costó US$ 28 millones más de la cifra que se había manejado al terminar la obra y que duplicaba los US$ 40 millones estimados al inicio.