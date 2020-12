Los detalles de la auditoría al Antel Arena, la deuda millonaria que mantiene y los argumentos de Cosse

Falta de planificación financiera y previsión del gasto. Plan de negocios incompleto, ausencia de un cronograma de trabajo, falta de "plan de calidad ni presupuesto financiero". El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, destacó algunas de esas frases que corresponden a las conclusiones del primer informe de la auditoría contratada para analizar la obra del Antel Arena, y que tuvo un costo final de US$ 118 millones. Ese monto es de casi triple de lo que había informado que costaría la ingeniera Carolina Cosse en 2013 –cuando era presidenta de la empresa estatal de comunicaciones y se anunciaba el comienzo de la obra–, y poco menos de la mitad todavía es adeudado por la empresa.

Con las conclusiones del informe encomendado a la auditora Ecovis –del que Gurméndez subrayó específicamente algunos pasajes–, el presidente de Antel convocó este martes a una conferencia de prensa, y allí consideró que los recursos invertidos en el proyecto "seguramente se podían haber canalizado en lo que son los aspectos centrales de las obligaciones de una empresa de telecomunicaciones".

Dijo también que los US$ 118 millones "equivalen a casi un año entero" de las inversiones de la compañía, y que la inversión realizada no dejaba de llamarle "mucho la atención". "Especialmente cuando en momentos como los que estamos viviendo, con dificultades sanitarias y económicas, esta cifra contrasta tanto con algunos déficits de infraestructura y servicios, en términos de radiobases o de infraestructura de comunicaciones, por ejemplo en el interior del país", sostuvo el jerarca.

El proyecto liderado por Cosse, actual intendenta de Montevideo –con quien El Observador intentó sin éxito el contacto– costó exactamente US$ 118.065.064, cuando la estimación inicial fue de US$ 40 millones, la cifra que comunicó la ingeniera en 2018 –cuando era ministra de Industria– fue de US$ 82 millones, y el costo evaluado en marzo de 2019 por el Tribunal de Cuentas de la República ascendía a US$ 90,5 millones.

"Todo parece indicar que se fue gastando a medida que fue necesario", dijo Gurméndez en la conferencia. "Cuando se lanzó esta idea se lo hizo sin un claro rumbo de cuánto iba a costar, a dónde se quería llegar y cuánto tiempo iba a determinar", agregó.

Cosse vs Gurméndez





Un año después, sin embargo, cuando Cosse era precandidata a presidente por el Frente Amplio, sí reconoció haberse equivocado en la apreciación inicial. "Yo cometí un error cuando anuncié el proyecto y dije cuál era el costo. Era lo que me habían estimado verdaderamente los arquitectos especialistas. Después en el avance del proyecto surgió que no estaba en una isla y nos pareció que era válido el proyecto igual", dijo en entrevista con



El 15 de junio de este año, en entrevista con En Perspectiva, Cosse volvió a rechazar la definición de esta inversión como un fracaso, algo que Gurméndez ya había empezado a expresar. "Calificar el negocio de ruinoso es un desconocimiento, seguramente porque (él) recién asumió la presidencia. Es como si yo pensara que la telefonía móvil es solo telefonía; si yo pensara eso, el área móvil de Antel sería una ruina porque de telefonía en el área móvil de Antel es solo el 50%". Y añadió: "No hay que confundir el presupuesto operativo del Antel Arena, con el proyecto del Antel Arena, que se paga con el derecho de marca y que así está fundamentado desde el principio con un extenso informe de la jurídica de Antel".



Consultado este martes sobre estos argumentos, y por la incidencia del estadio multifunción en el posicionamiento de la marca Antel, el hoy presidente de la empresa pública respondió que esa es una "estimación hecha de lo que puede ser el valor de la marca", pero que no se sostenía con los datos presentados por la auditoría. "Cuando los auditores de Antel hicieron su auditoría, le pusieron un valor al Antel Arena de US$ 36 millones. Pero no fue en base a lo que costó sino a lo que podía ser el valor futuro de ese activo, entre los cuales había una estimación del valor de la marca. Pero (fue) hecha con elementos de valoración ajenos a lo que es el costo total de la obra, a lo que efectivamente se desembolsó y resta por desembolsar", insistió. Días después de inaugurarse la obra, el 22 de noviembre de 2018, Cosse fue interpelada por el entonces senador Pablo Mieres, y allí negó "rotundamente" haberse equivocado en la proyección de las cifras. "Si en algo que he tenido control y rigurosidad ha sido todo este proyecto. Ha estado todo muy ajustado a lo proyectado y presupuestado", aseguró la entonces ministra.Un año después, sin embargo, cuando Cosse era precandidata a presidente por el Frente Amplio, sí reconoció haberse equivocado en la apreciación inicial. "Yo cometí un error cuando anuncié el proyecto y dije cuál era el costo. Era lo que me habían estimado verdaderamente los arquitectos especialistas. Después en el avance del proyecto surgió que no estaba en una isla y nos pareció que era válido el proyecto igual", dijo en entrevista con No Toquen Nada. El 15 de junio de este año, en entrevista con En Perspectiva, Cosse volvió a rechazar la definición de esta inversión como un fracaso, algo que Gurméndez ya había empezado a expresar. "Calificar el negocio de ruinoso es un desconocimiento, seguramente porque (él) recién asumió la presidencia. Es como si yo pensara que la telefonía móvil es solo telefonía; si yo pensara eso, el área móvil de Antel sería una ruina porque de telefonía en el área móvil de Antel es solo el 50%". Y añadió: "No hay que confundir el presupuesto operativo del Antel Arena, con el proyecto del Antel Arena, que se paga con el derecho de marca y que así está fundamentado desde el principio con un extenso informe de la jurídica de Antel".Consultado este martes sobre estos argumentos, y por la incidencia del estadio multifunción en el posicionamiento de la marca Antel, el hoy presidente de la empresa pública respondió que esa es una "estimación hecha de lo que puede ser el valor de la marca", pero que no se sostenía con los datos presentados por la auditoría. "Cuando los auditores de Antel hicieron su auditoría, le pusieron un valor al Antel Arena de US$ 36 millones. Pero no fue en base a lo que costó sino a lo que podía ser el valor futuro de ese activo, entre los cuales había una estimación del valor de la marca. Pero (fue) hecha con elementos de valoración ajenos a lo que es el costo total de la obra, a lo que efectivamente se desembolsó y resta por desembolsar", insistió.

Deuda y compra directa

Lo que "resta por desembolsar" son precisamente US$ 47.672.021, una deuda que corresponde a "obligaciones pendientes de pago", como lo definió Gurméndez, que son "obligaciones tanto financieras, del fondo de fideicomiso, como deudas comerciales y retenciones que están pendientes de pago".

En los detalles del informe de Ecovis se puede apreciar que la deuda principal es con el Banco Santander, a quien se le deben "US$ 46.309.966, de los cuales US$ 45.645.600 corresponden al préstamo no reajustable y los restantes US$ 664.367 a intereses devengados". El monto restante son deudas principalmente comerciales y con proveedores.

La auditoría también indicó que "el 88,6% de las compras (por un total de US$ 96.193.497) fueron, de acuerdo a lo informado, compras directas en las que se invitó a cotizar a por lo menos dos posibles proveedores". A ese dato, el informe de Ecovis agrega que solo se pudo verificar que hubo competencia real de precios "en el 80,76% (US$ 77.684.651)". "Para las restantes compras no hemos tenido acceso a las cotizaciones de los oferentes no adjudicados, y por lo tanto no pudimos verificar que hubo realmente competencia de precios", asevera el texto, que estima en $ 18.508.846 el monto de esas compras de las que no se encontraron documentación de respaldo.

"Del total de las compras con destino al Complejo Multifuncional Antel Arena, el 9,83% (por un total de US$ 10.677.719) se trató de compras directas negociadas directamente con un único proveedor", agrega el informe de la auditoría, que recuerda: "El procedimiento de compra directa implica que no se publiciten los llamados a cotizar, sino que se invite a determinadas empresas, que pueden ser las más idóneas pero no necesariamente es el proceso más eficiente desde el punto de vista económico".

Sobre el final de la conferencia, Gurméndez dijo va a esperar por "la película completa" para tomar decisiones sobre las conclusiones de la auditoría, y si hay mérito para una denuncia penal. "Lo que puedo decir es que esta inversión es muy difícil de descontar en el plazo de 30 años que establece la concesión del Antel Arena", aseguró.