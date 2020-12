Auditoría determinó que el Antel Arena tiene un costo total de US$ 118 millones

El Directorio de Antel, encabezado por Gabriel Gurméndez, anunció este martes que el complejo Antel Arena tuvo un costo de US$ 118 millones, según el primer informe de la auditoría contratada sobre esa obra, llevada adelante durante la gestión de la ingeniera Carolina Cosse, actual intendenta de Montevideo.

"Es una cifra mayor a la que se venía manejando hasta el momento en términos de la discusión pública y de número alrededor de esta situación. Es una cifra que naturalmente cuando uno la mira en la dimensión de que equivale casi a 1 año entero de las inversiones de Antel, llama mucho la atención, especialmente en momentos de dificultades sanitarias y económicas que estamos viviendo", dijo el presidente de Antel en conferencia de prensa.

Inicialmente, la inversión estimada para la obra del Antel Arena era de US$ 40 millones, pero luego esa cifra trepó hasta los casi US$ 90 millones, según la evaluación del Tribunal de Cuentas de la República.

La auditoría iniciada por las nuevas autoridades fijó el valor en US$ 28 millones más, totalizando los US$ 128 millones.

Gurméndez leyó un pasaje del informe en el que los auditores, de la firma Ecovis, señalaron: "Todo parece indicar que se fue gastando a medida que fue necesario".

"Están indicando que cuando se lanzó esta idea hacia adelante se lo hizo sin un claro rumbo de cuánto iba a costar, a dónde se quería llegar y cuánto tiempo iba a llevar", agregó el presidente del Directorio.

Consultado sobre las consecuencias de esta inversión, Gurméndez sostuvo que es necesario esperar a que culmine la auditoría (que todavía tiene una segunda etapa por delante, vinculada a los procesos de contratación de insumos, equipamientos y servicios asociados). "Hay que tener la película completa. Lo que puedo decir es que esta inversión es muy difícil de descontar en el plazo de 30 años que establece la concesión del Antel Arena", dijo.

"El panorama es incierto, pero este Directorio va a llevar adelante todas las acciones necesarias para minimizar las perdidas y que el Antel Arena opere con las mínima pérdida para Antel", señaló.

La auditoría externa sobre el Antel Arena se encargó a mediados de agosto, luego de que las nuevas autoridades se encontraran con una situación deficitaria en el complejo multifuncional.

Según datos que el Directorio de Antel presentó a Búsqueda en agosto de este año, durante 2019 el estadio generó una pérdida de US$ 1.354.400 ($ 47.743.929), calculado con el dólar promedio de ese año. A su vez, durante 2020 (hasta junio), el edificio tuvo pérdidas por US$ 644.016 ($ 26.667.430), calculados al dólar promedio en ese período. Por tanto, la pérdida acumulada fue de $ 74.411.359 (casi US$ 2 millones calculados al tipo de cambio promedio de 2019. Con el dólar de hoy, la cifra sería de US$ 1,7 millones).