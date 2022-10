Antía: "La primera etapa era salvar este puente, ahora es cómo dejarlo en buenas condiciones"

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, confirmó que el puente de La Barra no se va caer y que ahora comenzarán los trabajos de mantenimiento para tratar de llegar a la temporada "circulando vehículos livianos y ómnibus turísticos", no así el tránsito pesado. "Estoy tranquilo y satisfecho con el trabajo que hicieron los técnicos, la empresa contratada, con la rapidez y la diligencia con la que actuaron. Hoy el puente de La Barra no se cae. Logramos mantener algo que es un ícono en la visión del departamento. Si no tuviéramos los dos puentes de la barra, íbamos a perder una pata, no iba a ser la misma imagen", aseguró este domingo en conferencia de prensa.

Antía añadió que se instalarán inspectores las 24 horas del día para dirigir el tránsito además de tecnología adecuada para controlar velocidad y el peso de los vehículos. "La primera etapa era salvar este puente, ahora el diagnostico es cómo dejarlo en buenas condiciones. Nuestro gobierno tiene como objetivo contratar una consultora para definir donde hacer y qué tipo de puente de hacer con el objetivo de conectar la carga pesada", afirmó. El intendente agregó luego de que contraten a la consultora, será otro gobierno departamental el que encarará la construcción el nuevo puente. "A nosotros no nos da el cuero ahora para eso y no vamos a tener tiempo", sostuvo. Leé también Cierre de puente de La Barra ya genera sobrecostos a comerciantes, reconoce Intendencia A fines de setiembre la Intendencia cerró una de las dos vías de la Barra ante el riesgo de derrumbe. "¿Quién va a pensar que un puente se va a caer a los 27 años? No se cayó pero de casualidad. Si no hubiéramos tomado las previsiones cuando se movía, de parar todo el tránsito pesado y suspender todo el tránsito, capaz que hoy estábamos juntando pedazos de puente debajo del arroyo", había dicho Antía en una rueda de prensa en el American Business Forum. La suspensión del tránsito pesado, que llevó a que los camiones de más de cinco toneladas debieran desviarse por ruta 104, supuso un "costo superior" para las empresas que utilizan carga pesada, debido a que debieron sumar alrededor de 80 kilómetros en sus trayectos hacia los balnearios costeros, lo que implica un aumento en los gastos de combustible, explicó a El Observador el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola.