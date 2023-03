Antía anunció fideicomiso por US$ 100 millones para obras de saneamiento y agua potable en Maldonado

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, afirmó este martes que la intendencia de ese departamento, con apoyo del gobierno nacional, gestionan un crédito internacional con Fonplata, por entre US$ 80 y US$ 100 millones, para la realización de obras de saneamiento y agua potable en la zona.

Según Antía, el mecanismo que se utilizaría sería un fideicomiso, que tendría como garantía de pago los ingresos por tarifa balnearia, que son del orden de US$ 6 millones anuales. En Maldonado OSE cobra una tarifa diferencial, que hace que los servicios en la zona costera sean más caros que en el resto del país. La posibilidad de constituir un fideicomiso para las obras ya se había manejado desde el año pasado.

El Fonplata es un banco de desarrollo conformado por cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ya ha financiado varias iniciativas de infraestructura en el país. La gestión del plan de obras se llevaría a cabo a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de OSE Maldonado.

“Al gestionarse en Maldonado se podrá estar encima de ellas. Llegamos a un entendimiento para fortalecer la UGD. Vamos a lograr un poco más de independencia en la toma de decisiones. (…) Conseguimos que el gobierno nacional entendiera el camino que proponíamos”, afirmó Antía en rueda de prensa.

En varias oportunidades, el intendente ha señalado las dificultades que tiene el servicio de agua potable y saneamiento en distintos puntos del departamento. Esos problemas se han visto reforzados, por el crecimiento que ha tenido la zona en los últimos años, y por la falta de inversiones. Maldonado cuenta con una población estable de 230 mil personas, que además crece en la temporada de verano.

Según Antía, en los últimos 15 años el departamento no recibió las obras “que merece”, y para ello planteó al Poder Ejecutivo una solución que “permitirá que el dinero de Maldonado se quede en Maldonado”.

De esa manera se busca fortalecer el plan de agua y saneamiento en el departamento, según dijo, porque “no está conforme” en cómo OSE ha manejado los recursos de Maldonado. “La plata que aporta Maldonado se va para el resto del país”, dijo Antía.

Las obras en carpeta

Las obras requeridas tienen un piso estimado de unos US$ 80 millones. A esto se suman otros US$ 50 millones que serían necesarios para tener dos plantas desalinizadoras que den respaldo a Laguna del Sauce y a la zona ubicada al este del arroyo Maldonado.

Hoy están en carpeta una planta de tratamiento de aguas en San Carlos, un tanque elevado para presión de agua en Piriápolis, solución para barrios de Maldonado que tienen menos presión, una planta de recalque (bombeo) en los balnearios El Tesoro y La Barra, así como una planta de desalinización para José Ignacio.

“Tenemos lo mismo que hace 20 años atrás”

“Hay muchas cosas que ya no aguantan, ya cumplieron su vida útil. La situación de Maldonado con referencia a agua y saneamiento es complicada”, había dicho el director de UGD Maldonado, Jesús Bentancur en noviembre pasado, previo a la temporada de verano.

El departamento aporta U$S 50 millones de los U$S 400 millones que recauda anualmente OSE, había dicho Bentancur. Desde la dirección del ente ya se había informado que “es imposible atender” las necesidades de infraestructura que tiene Maldonado, porque solo se cuenta con US$ 70 millones anuales para hacer obra en los 19 departamentos.

“Somos el único departamento que crece y crece, pero tenemos lo mismo que hace 20 años atrás. Maldonado ya tiene poblaciones de todo el año que se han venido a instalar acá, la zona de José Ignacio se ha desarrollado a una velocidad maravillosa. Buenísimo, pero a nosotros nos genera tremendo problema no tener infraestructura adecuada como para darle cumplimiento a los servicios”, según Bentacur.

A modo de ejemplo, el departamento tiene 40.000 metros de cañería de fibrocemento que ya cumplieron su vida útil y que ya habría que haberla recambiado por otro tipo de material, según había expresado el jerarca. En tanto, hay otros 8.000 metros de cañería de hierro también para sustituir, donde pasa “un hilito de agua. Ese es uno de los problemas, cuando se le da un poco de presión o sin presión rompen”, había señalado.