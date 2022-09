APU rechazó dichos de Delgado y criticó "estigmatización" a periodistas de TV Ciudad

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó su "total rechazo" a las expresiones del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, contra una periodista de TV Ciudad que le realizó una pregunta relacionada al cambio en la normativa del control del tabaco en una rueda de prensa. La APU señaló en un comunicado su "preocupación" por "el reiterado señalamiento y estigmatización de los y las compañeras y compañeros trabajadores" de ese medio.

"Una vez más, desde el más alto nivel político del país, se arremete contra los y las trabajadoras y trabajadores de Tv Ciudad. En esta oportunidad, fue el Secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, quien atribuyó a una colega periodista la condición de mandadera para formular preguntas incómodas", dijo el gremio al principio de la carta.

El hecho ocurrió en la inauguración del stand del Ministerio de Turismo en la Expo Prado. La periodista de Tv Ciudad le consultó acerca de las modificaciones al decreto sobre el empaquetado de cigarrillos que habilitó la venta de cajas blandas. Delgado señaló que había un "problema importante" con el contrabando de cigarrillos porque no hay controles en los "procesos de producción", y dijo que era una señal para ser "más competitivos con el contrabando", La periodista le consultó luego si no echaba atrás políticas anteriores: "No, para nada. Se trata de darle más calidad. Nosotros seguimos con la misma política de desestímulo al consumo de tabaco. Los que quieren consumir que los consuman con calidad certificada", le contestó Delgado.

Tras esta respuesta, la periodista le consultó por la reunión que mantuvo el entonces asesor de Presidencia, Nicolás Martinelli, –hoy director general de Secretaría del Ministerio del Interior– con directivos de la tabacalera Montepaz en abril. Delgado contestó que no tenía "idea" acerca del encuentro. La rueda de prensa terminó, pero la grabación siguió, y en ese momento, el jerarca se acercó a la periodista y le dijo "te mandan, eh".

En diálogo con El Observador, el secretario reconoció que fue un "error" decirle a una periodista de Tv Ciudad que la habían "mandado" a preguntar y pidió "las disculpas del caso" por su reacción.

A pesar de que APU admitió que el pedido de disculpas es una señal "positiva", insistió en su preocupación por el tratamiento a los periodistas de Tv Ciudad, canal de la Intendencia de Montevideo, y planteó "a todos los actores políticos y sociales" la necesidad de "reflexionar sobre estos intentos de estigmatización, desacreditación o exposición al escarnio para compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación, cualquiera sea su línea editorial".

"Estas acciones no contribuyen a preservar el más adecuado clima de convivencia democrática, que es responsabilidad de todos quienes cumplimos un rol social y público en el país", expresó el gremio de periodistas en el cierre del comunicado.