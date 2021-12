Araújo analizó la dura realidad de Barcelona: eliminado de Liga de Campeones y por jugar la Europa League

El central uruguayo de Barcelona, Ronald Araújo, lamentó la eliminación este miércoles en Champions tras caer 3-0 con Bayern Múnich, pero recordó que acaban de empezar con su nuevo técnico, Xavi Hernández, y dijo que "hay que seguir trabajando".

El conjunto azulgrana, que apenas es séptimo en LaLiga española, terminó tercero del Grupo E de Champions, con siete puntos, detrás de Bayern (18) y Benfica (8), clasificados a octavos.

"Es una lástima porque veníamos muy ilusionados, hay que seguir trabajando, creo que el no clasificarnos no es de este partido, es de antes", dijo Araújo a Movistar+.

AFP

Araújo y Alphonso Davies

Barcelona, como tercero de la llave, deberá ahora buscar una plaza en octavos de final de la Europa League, contra un segundo de la fase de grupos de esta segunda competición continental.

El cuadro azulgrana deja la competición en la fase de grupos por primera vez en 20 años, desde la temporada 2000-2001, pocos días después de que su jugador emblemático en los últimos tiempos, el argentino Leo Messi, ganara su séptimo Balón de Oro, tras haberse marchado a París Saint Germain.

"Es una pena este resultado, pero a pesar del resultado tenemos que competir y competir y así van a llegar los resultados. Tenemos un gran equipo, hay que seguir trabajando en actitud, en todo, para seguir adelante porque todavía queda mucho", aseguró el defensor riverense, quien con Xavi ha venido jugando como lateral por la banda derecha.

AFP

Araújo va por la pelota ante Jamal Musiala

Preguntado por si esta eliminación es la prueba de que Barcelona no está al nivel para competir en Europa, Araújo consideró: "No estamos entre los mejores, porque si no habríamos pasado, pero también confío en el gran equipo que tenemos para el resto de la temporada".

"No hicimos una gran fase de grupos, esa es la realidad porque si no, habríamos clasificado", añadió. "Hicimos partidos muy buenos como el de Benfica que podíamos haber ganado y sentenciado la clasificación", recordó.

AFP

Araujó ante la marca de Leroy Sané

"Es una pena porque hay un grupo espectacular, pero esto recién empieza con el nuevo staff y creo que hay que seguir trabajando para que vengan los resultados buenos", consideró.

Mirando a la Europa League, el central uruguayo aseguró que "el objetivo es ganarla, es la competición que tenemos enfrente, somos el Barça y hay que ir a ganar y competir".

Con base en AFP