Arbeleche destacó agenda ambiental y evalúa posibilidad de emisión de un bono indexado a indicadores ambientales

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, destacó la agenda ambiental del gobierno, y anticipó que la cartera está explorando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la posibilidad de emitir un bono soberano indexado a indicadores ambientales. Lo hizo en el marco de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID y el BID Invest este domingo.

La jerarca destacó el compromiso uruguayo con la temática ambiental. El encuentro virtual se celebra año a año a fines de marzo, con la participación de los gobernantes miembros; esta edición comenzó el miércoles y se extendió hasta este domingo.

Arbeleche explicó que Uruguay está trabajando en el diseño de un impuesto a las emisiones de CO2 de las gasolinas. La medida está prevista en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General a comienzos de febrero para la revisión del mercado de combustibles.

En la propuesta que traza una hoja de ruta para que el Poder Ejecutivo fije los precios de los combustibles que Ancap comercialice según los Precios de Paridad de Importación (PPI), así como también la recomendación de eliminar la mezcla de biodiésel en el gasoil, el gobierno sugiere “como medida parcialmente compensatoria y de forma de empezar a establecer mecanismos más apropiados para la implementación de premios y castigos con respecto al cuidado del ambiente", un impuesto a las emisiones.

"Se sugiere en el corto plazo relacionar la tasa de imposición del Imesi e IVA de los combustibles a un impuesto por emisiones de dióxido de carbono (CO2), en línea con lo implementado a la fecha por países como Suecia y Finlandia entre otros”, dice la propuesta.

En el corto plazo, se sugiere evaluar un cambio en la forma de aplicación de las cargas de IVA e Imesi, pasando de una tasa variable en pesos por litro (o porcentaje imponible en el caso del IVA del gasoil) a un cargo relacionado a la emisión de CO2 de cada combustible.

Arbeleche también mencionó que el gobierno trabaja en una hoja de ruta sobre hidrógeno verde junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). “No es una opción para el corto plazo pero sí de mediano y por ello ya se está iniciando esa carrera. Definitivamente el hidrógeno verde es una oportunidad", había asegurado a El Observador el ministro de Industria, Omar Paganini, respecto a esta fuente energética renovable que abre la puerta al negocio de exportación en momentos donde el cuidado del medioambiente se torna una variable cada vez más exigente para cientos de países.

En la sesión de este domingo en la que participó la ministra de Economía, se aprobó un mandato al Directorio y a la Administración de iniciar una serie de análisis y diagnósticos sobre la región de América Latina y el Caribe para hacer frente a los desafíos actuales. En la reunión, Uruguay solicitó que la Resolución presentada por la Administración incorpore un análisis de todas las alternativas posibles para fortalecer la capacidad financiera sustentable de la institución, de cara a la mayor demanda estimada de la región.

Por otro lado, Arbeleche destacó la reciente incorporación del Banco Central al Network for Greening the Financial System. Recordó a su vez la creación del Ministerio de Ambiente como forma de dar jerarquía institucional a la temática.