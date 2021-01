Argentina al frente

Por Esteban Caballero

La aprobación de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina ha tenido un profundo efecto en el movimiento de mujeres y el feminismo latinoamericano. Luego de años de movilizarse por el aborto libre, gratuito y seguro, el movimiento del pañuelo verde tuvo su momento de gloria, enviando un mensaje claro de “sí, se puede” a las compañeras, allende las fronteras del país sudamericano. La pregunta que se plantean muchos es si esta inyección de optimismo tendrá algún efecto en el desmantelamiento de las leyes más restrictivas que existen en la región.

Para responder a dicha pregunta conviene repasar algunas de las características del proceso argentino, sobre todo el aspecto político. Si uno analiza la votación en las Cámaras del legislativo nacional, se podrá dar cuenta que la aprobación se debió de manera importante a los votos de la bancada oficialista del Frente de Todos. El Gobierno de Alberto Fernández envió el proyecto de ley y el partido lo apoyó. Cristina Fernández, presidenta del Senado y líder del peronismo también puso su peso detrás de la iniciativa, a diferencia de años anteriores, en las que no se expresaba a favor del aborto. De los 131 votos a favor de la propuesta en Diputados, 82 eran votos del Frente de Todos (63%), y en el Senado de los 38 votos a favor, 26 fueron del Frente de Todos (68%).

El apoyo político se dio por el poder de convocatoria y movilización del movimiento del pañuelo verde. El proceso argentino lleva años de desarrollo y su influencia ha venido creciendo a tal punto que durante la campaña electoral Alberto Fernández se animó a prometer una iniciativa legislativa que recogiese las demandas del movimiento por el aborto libre, legal y seguro. También se dio que el movimiento encontró la manera de ubicar a sus miembros en posiciones claves del gobierno y en el Congreso. Esas vocerías fueron importantes a la hora de construir mayorías.

Aparte de la fortaleza del movimiento mismo, o quizás como consecuencia de ello, se dio una articulación del movimiento del pañuelo verde con otros movimientos sociales y manifestaciones ciudadanas diversas. Ha sido un buen ejemplo de lo que planteaba el mismo programa del Frente de Todos, que habla de “la necesidad de recuperar la esperanza y superar la crisis económica y social sobre la base de un amplio acuerdo que incluya a los diversos actores sociales de nuestra sociedad y que permita transitar un camino sostenido hacia un desarrollo con equidad”. Podríamos pues describirla como una de las propuestas de nueva hegemonía que incluye de manera decidida al feminismo.

El otro aspecto importante fue la calidad del proyecto y la línea de argumentación. El Gobierno puso mucho énfasis en que el aborto clandestino es inseguro y conlleva riesgos en términos de la mortalidad y morbilidad materna. Que si bien uno quisiera que el aborto no se diese, la realidad es que es un aspecto de la salud pública que merece una regulación y no una penalización.

Por otro lado, el proyecto cuida mucho el aspecto relacionado con la equidad, asegurándose que el derecho llegue a las mujeres pobres y no favorezca de manera injusta a las clínicas privadas y las mujeres que pueden pagar precios de mercado. La calidad técnica del proyecto hizo, además, que sectores importantes del cuerpo médico también dieran su apoyo al proyecto, fortaleciendo así su credibilidad.

Son, en efecto, todos estos elementos los que se suman y eclosionan, ocasionando la gran sorpresa. Si bien, la ley argentina se suma a las normativas existentes en Cuba, Uruguay, Guyana y la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca en México, este es el primer país latinoamericano con una población de 45 millones que se abre al procedimiento.

Volviendo a nuestra pregunta inicial, respecto a la replicabilidad del caso argentino en otros países de la región pensamos que la respuesta queda implícita. En Argentina tuvieron una buena propuesta, apoyada por profesionales de la salud, movilizada por un movimiento social dinámico, con el apoyo del Ejecutivo, del partido de gobierno y con alianzas sociales. Es esta combinación lo que hizo posible la aprobación. Si bien uno quisiera pensar que con esta decisión se abre un proceso regional de levantamiento de restricciones, la realidad será seguramente otra.

El impacto del proceso en la cultura regional, donde la influencia de las Iglesias y el patriarcado han puesto en entredicho tanto la noción de Estado laico, como el respeto de la autonomía de la mujer, ha sido muy importante. Pero la posibilidad de que se vayan dando cambios similares en otros países dependerá de muchas variables. Sin duda, el movimiento feminista se ha vigorizado, pero será el contexto nacional el que determine los máximos y mínimos que ese movimiento pueda establecer. Las feministas centroamericanas y de Paraguay son las que tienen el panorama más complicado.

Ya la reacción de la ultraderecha no se hizo esperar con Bolsonaro criticando la medida y prometiendo que nada similar ocurrirá en Brasil mientras él esté en el poder. A lo cual, Ofelia Fernández, la legisladora porteña respondió “muy buena la opinión que nadie te pidió, aprovecho para recomendarte que no te relajes que la fuerza feminista latinoamericana en Brasil se le suma la furia por Marielle. Suerte, esto recién empieza”.

En realidad esto empezó hace mucho tiempo y lo que las jóvenes argentinas han hecho es permitir un re-posicionamiento del movimiento como para lograr distintos avances en distintos contextos.

Esteban Caballero es cientista político, investigador miembro del Center for Latin American and Latino Studies (CLALS) de la American University en Washington, DC. Ex director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

