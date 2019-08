Argimón hará seguimiento de cómo se comporta el PN en materia de candidaturas femeninas

La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, dijo que en su partido se ha dado una apertura a la presencia de mujeres, aunque "todavía cuesta", y anunció que ella personalmente hará un seguimiento de cómo se comportará su colectividad política respecto a las candidaturas femeninas. Entrevistada en el programa Séptimo Día de canal 12, Argimón dijo que empieza la gira departamento por departamento, siguiendo muy de cerca las candidaturas femeninas.

"Me parece que es un aporte que debo hacer cuando termine todo esto. Tenemos un observatorio de género en el partido y creo que puedo ser testigo privilegiado de lo que son las negociaciones, donde las mujeres generalmente no estamos", dijo y explicó que planea realizar un diario de campaña en el que anotará algunas circunstancias que luego le servirán para evaluar.

Sobre el rol de la mujer en la política, Argimón recordó su propia historia en el partido y en el Parlamento "Las que impulsan la Ley de Cuotas y tienen problemas internos en sus partidos, generalmente no vuelven a acceder al Parlamento. Y eso me pasó a mí. Estuve enfrentada con el status quo, pero Lacalle Pou no estaba ahí. Yo no estaba dispuesta a irme".

Cuando el periodista Juanchi Hounie le preguntó si fueron los propios hombres de su partido los que "se la cobraron", la candidata reconoció que había sido así "sin lugar a dudas". Reconoció que debió pasar "tiempos complicados para que la estructura sintiera que yo no estaba dispuesta a irme".

También se refirió al control de la ley de cuotas y dijo que esperaba que episodios como el que ocurrió con Graciela Bianchi en las últimas elecciones (en las que era candidata al Senado pero terminó en la Cámara de Diputados), no se repitan.

Con respecto a la relación con otros partidos y con otras mujeres, dijo que hay integrantes "de la bancada frenteamplista que me parecería muy interesante poder trabajar con ellas. Por ejemplo, con Cristina Lustemberg". "Me dio pena y lástima lo que dijo María Julia Muñoz. Está muy fuera del cargo que ocupa. Va por un camino que no pensamos seguir: el de la fragmentación entre uruguayos. La única etiqueta que nos va a nosotros es la de nacionalistas". En este caso se refería a las declaraciones de la ministra en entrevista con El País, quien dijo que "El pueblo, la gran mayoría de los uruguayos, perdería todo lo que ha ganado en estos quince años si llega a ganar el partido rosado, porque los blancos y colorados van a estar juntos".