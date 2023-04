Semana de Turismo, la época del año en la que se vende más pescado: mirá opciones y precios

Comienza la Semana de Turismo y, como es tradicional, se espera un alto consumo de pescado que tiene expectantes y optimistas a los vendedores para los próximos días, que representan los de mayor demanda de este producto. Este año el pescado se vende a precios similares a los registrados en 2022, así como con una oferta variada y de alta calidad.

Según un relevamiento realizado este lunes por El Observador, los comerciantes entienden que superada la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 –y sin restricciones para viajar– habrá menos personas en la capital y eso se acentuará a medida que avance la Semana de Turismo, por lo que estiman tendrán menos clientes que en 2020, 2021 y 2022.

Por otro lado, sin embargo, dijeron que este año coincidirán dos celebraciones religiosas por las que aumenta el consumo de carne de pescado, algo positivo para el volumen de ventas: el Viernes Santo en el cristianismo y el Pésaj en la colectividad judía.

Juan Samuelle

Puesto El Italiano.

Juan Samuelle

Variedad de mariscos.

Natalia, que trabaja en el puesto El Italiano, mencionó que una de las vedetes de este año es la corvina negra entera, que se puede cocinar a la parrilla o al horno, con un precio de $ 180 el kilo. Explicó que con una pieza de 10 kilos comen –acompañado de alguna ensalada– unas 10 personas.

En una semana como la que acaba de comenzar, la venta se multiplica “por dos o por tres”, afirmó Natalia, quien destacó como algo positivo que este año se sumen a la habitual alta demanda de Viernes Santo los integrantes de la colectividad judía. “Llevan pescado para moler o ya molido, de tres especies distintas y de peces con escamas no con piel, hacen algo como nuestras albóndigas”, detalló.

Agregó que “en estos días" se ve a los "clientes habituales" que tienen "el buen hábito de incluir al pescado en sus comidas", pero también a aquellos que aparecen "sólo en cada Semana de Turismo".

En cada puesto indicaron que se abastecen con pesca artesanal, de barcos externos o propios (pesca industrial), así como con productos importados, destacando que la variedad de productores nacionales y procedentes de diversos mercados es algo muy bueno para que la gente pueda elegir, con opciones más económicas y otras de valores más altos, por encima de los $ 1.000 el kilo incluso.

Lourdes, en Los Delfines, señaló que los precios de este año son los mismos que había hace un mes. “No subieron para esta semana”, afirmó y agregó que están en niveles “muy similares” a los que había hace un año.

Las expectativas para las ventas son “muy buenas”, expresó.

Juan Samuelle

Puesto Las Ostras.

Juan Samuelle

Algunos de los precios.

Empanadas

Un clásico en la zona del puerto del Buceo, en cada Semana de Turismo, es la oferta de empanadas gallegas, de mejillones o de pescado con aceitunas, entre otras. La oferta es dos empanadas y un refresco por $ 310.

Este lunes, en esa zona de la capital, estaban instalando puestos para una feria gastronómica y los locales con presencia todo el año se aprontaban, con mejor infraestructura y más mercadería, para atender a una clientela más numerosa.

El mix

Un mix de mariscos, que se ofrece en distintos locales a $ 450 el kilo y que permite obtener cuatro porciones, normalmente contiene rabas, mejillones, berberechos, camarones, pulpo y vieiras. Pero las combinaciones son muchas y en uno de los puestos había al menos una docena de ingredientes a considerar.

Juan Samuelle

Producto importado, desde España.

Antonella, en el puesto Las Ostras, dijo que aún es difícil saber cómo serán las ventas este años, dado que esto se verá a medida que se incremente la actividad: desde la tarde de este miércoles hasta la del viernes.

“Hay gente que ya compró, que lo hace con tiempo, otra viene más a último momento, hay de todo”, comentó.

Los vendedores coincidieron en otra realidad: durante la emergencia sanitaria por covid-19, sin posibilidades de viajar al exterior y con una movilidad acotada dentro del país, las ventas de pescado durante la Semana de Turismo subieron notoriamente. Eso, dijeron, lo van a extrañar cada vez más.

Juan Samuelle

Puesto Altamar.

Juan Samuelle

Bagre, producto nacional.

Dos realidades en las ferias

Gustavo, quien llamó a su puesto de venta en ferias “El pescadito feliz”, comercializa en Pocitos y Carrasco, pero con base en lo que conoce del mercado y por contactos con colegas feriantes señaló un dato curioso: durante esta semana, con tanto movimiento turístico, en los barrios costeros de la capital la venta cae entre 20% y 40% porque mucha gente se va de la capital.

A la vez, en barrios “desde la avenida 8 de Octubre hacia el otro lado”, se multiplica por cuatro, contó.

Dijo, también, que “en el interior la venta de pescado sube mucho, hay más tradición y además está toda la gente que va desde Montevideo hacia distintas ciudades durante estos días”.

Puesto "El pescadito feliz", en ferias.

En la feria, a modo de ejemplo, mencionó que hay productos nacionales de alta calidad a los siguientes valores: corvina negra $ 180, lenguado $ 650, brótola $ 550, pescadilla $ 390 y merluza $ 420, siempre por kilo. De lo importado, señaló el salmón chileno, en unos $ 1.000 el kilo.

Recomendó, por estar en plena zafra, el camarón uruguayo, de Valizas, a $ 600 el kilo.

Puesto "El pescadito feliz", en ferias.

Cuánto comen los uruguayos

Si bien no existe un dato oficial, vendedores de pescado consultados por El Observador estiman que el consumo de ese alimento en Uruguay es bajo, no más de 10 kilos per cápita al año, lo que consideran es menos que el ideal teniendo en cuenta su calidad nutricional y la variedad de productos, con base en la riqueza de fuentes de pesca que hay en el territorio nacional. Para comparar, desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC) se informó que en el último ejercicio medido el consumo per cápita al año fue de 46 kg de carne vacuna; 23,7 kg de carne aviar; 19,3 kg de carne porcina; y 2,2 kg de carne ovina.

Juan Samuelle

Puesto Los Delfines.

Precios en el Buceo

El Italiano

Merluza $ 420 kg

Pescadilla calada $ 395 kg

Corvina negra entera $ 180 kg

Mix de mariscos $ 450 kg

Bacalao nacional $ 700 kg

Las Ostras

Merluza $ 420 kg

Corvina negra entera $ 180 kg

Mix de mariscos $ 450 kg

Camarón de Valizas $ 78 los 100 grs

Pulpa de mejillón chilena $ 65 los 100 grs

Rabas chilenas $ 65 los 100 grs

Salmón chileno premium $ 1.180 kg

Pulpo español $ 1.250 kg

Atún rojo chileno $ 550 kg

Altamar

Pez espada $ 650 kg

Calamares $ 320 kg

Bagre $ 180 kg

Pescadilla de red $ 180 kg

Langostinos crudos desverados $ 75 los 100 grs

Pulpo cocido en trozos $ 110 los 100 grs

Los Delfines

Corvina negra entera $ 160 kg

Corvina rubia entera $ 150 kg

Lomo de salmón chileno $ 930 kg

Bacalao nacional $ 590 kg

Mejillones de Rocha $ 52 los 100 grs

Rabas argentinas $ 60 los 100 grs.

Juan Samuelle

Puesto Los Delfines.