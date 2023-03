Semana de Turismo 2023: los destinos más buscados para visitar en Uruguay y cuánto salen

El mercado viene mostrando buenas señales de cara a las próximas vacaciones de Semana de Turismo, dijo la presidenta de la Cámara de Turismo de Uruguay (Camtur), Marina Cantera, en diálogo con Café & Negocios. Durante este año, la Semana de Turismo tendrá lugar desde el 2 al 9 de abril.

Según Cantera, durante estas vacaciones los uruguayos suelen elegir para el turismo interno, en primer lugar, propuestas del interior del país, como establecimientos rurales u hoteles de campo. En el segundo puesto las preferencias posicionan a los destinos ubicados en la costa. Y, en tercer lugar, el departamento de Colonia en específico, que se consolida cada vez más como un destino particular de la Semana de Turismo, expresó Cantera.

Hoteles rurales y establecimientos

En Villa Serrana, Lavalleja, ofrecen diferentes propuestas desde $ 2 mil hasta $ 7 mil la noche. Una de estas opciones es una cabaña estilo tailandesa de madera y barro a $ 3.223 la noche (de un dormitorio y para dos huéspedes). También ofrece espacios amplios para la reflexión y el esparcimiento, así como servicios de yoga, meditación, tina agua caliente exterior y masajes. Además, cuenta con las posibilidades de que el turista experimente caminatas por la cañada, ceremonias chamánicas, cabalgatas guiadas.

Por un precio similar, a $ 3.517 la noche, también hay disponibles cabañas con otros perfiles, como un loft a 300 metros de altura, entre los cerros y ondulaciones del lugar.

Por $ 4,019 la noche, se puede arrendar una “habitación privada en domo”, que se encuentra entre 23 hectáreas de campo natural de sierras con arroyo. El lugar cuenta con cuatro camas y también aceptan llevar mascotas. Además incluye estacionamiento, acceso al lago y un lugar específico para hacer fogatas.

Airbnb

"Habitación domo" en Villa Serrana, Lavalleja

Por su parte, el hotel que se ubica en la estancia turística San Pedro del Timote, en el departamento de Florida, ofrece noches entre US$ 145 y US$ 185 por persona. La estancia ofrece tres tipos de habitaciones: la “estándar” que se encuentra en un hostal dentro del predio a US$ 145 por persona la noche; la clase “superior”, que se encuentra en la casa principal de la estancia, a US$ 165 la noche, y la estilo “junior suite” —que también se encuentra en la casa principal— a US$ 185 por persona.

Esta propuesta cuenta con servicios de gastronomía casera y de esparcimiento, como cabalgatas en el campo.

Otra opción en el interior del país, es el Complejo Turístico de Flores, ubicado en ese departamento. La noche en ese lugar ronda los $ 5.848. El recinto se considera un hotel rural y ofrece acceso a granja, restaurante sencillo, juegos y piscina al aire libre.

Costa: Canelones, Maldonado y Rocha

La estadía en la costa de Canelones cuesta con diferentes opciones turísticas entre los $ 2 mil y los $ 7 mil. En este sentido, hay casas en Antártida que poseen piscina exterior y más de un dormitorio, cuyo precio por noche es de $ 3.686, se encuentra a 300 metros de la playa, y cuenta con parrillero, estacionamiento, camas de dos plazas y wifi. También hay otras propiedades de similares características (aunque con más dormitorios por $ 8.749 la noche.

Airbnb

Cabaña en La Paloma, Rocha

Punta del Este, por su parte, ofrece apartamentos desde los $ 3.500 la noche. Por $5.065 se puede acceder a una unidad hasta para cuatro personas, que incluye (por US$ 10 extra por persona) acceso a la Crystal Lagoon, exteriores, interiores, climatizadas, un kids club, tenis y actividades para pequeños. Apartamentos con vista a la playa—precisamente en la Parada 10 de la Mansa—, cuesta $ 6.907 la noche. La unidad incluye servicio de portería durante las 24 horas y servicio diario a la habitación.

En el departamento de Rocha, se encuentran cabañas desde las $ 1.000 hasta los US$ 4 mil la noche. Una cabaña de madera en pleno campo, aunque cercano a la playa de La Pedrara, cuesta $ 2.750 la noche, con capacidad para dos personas. Una cabaña para cuatro huéspedes con vista al mar, en Punta Rubia, posee un valor de $ 3.850 la noche. En La Paloma, en un entorno natural, a cuadras del océano, hay disponibilidad de una cabaña para cuatro personas a casi $ 1.000 la noche, como oferta especial.

Colonia

El departamento de la costa oeste ofrece varias propuestas para esta Semana de Turismo.

En cuanto en los hoteles en Colonia del Sacramento, uno de tres estrellas para dos personas presenta un costo de $ 3.206 la noche. Hoteles de cuatro estrellas como el Dazzler by Wyndham Colonia, el Real Colonia Hotel & Suites o el Sheraton Colonia Golf & Spa Resort cuentan con costo entre los $ 4.865 y los $7.500 la noche para dos personas. También el lugar cuenta con posadas, cuyos costos son similares a los hoteles de tres estrellas y se ubican en más de $ 3 mil la noche.

Intendencia de Colonia

Plaza de Toros Real de San Carlos, Colonia del Sacramento

En Finca del Sacramento, un establecimiento en el que el alojamiento puede costar desde US$ 60 a US$ 140 por noche en base doble, dependiendo de la cantidad de personas y el esquema de comidas (desayuno incluido, media pensión o pensión completa), destaca en la web de Bodegas del Uruguay.

Algunas de las cabañas cuentan con vista directa a los viñedos y al parque del lugar. Además, hay piscina y solárium.