Arredo se suma a Banco Rojo, iniciativa para prevenir la violencia hacia las mujeres

Arredo participa en distintas iniciativas con el propósito de ayudar a construir una sociedad más justa e igualitaria. Este año, en el mes de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres se sumó a la Campaña Internacional Banco Rojo en Uruguay, que busca prevenir, informar y sensibilizar a la comunidad sobre la violencia hacia las mujeres y el femicidio alrededor del mundo.

En 2017 Arredo decidió sumarse a la campaña en Argentina instalando los primeros bancos, y este año lo hizo en Uruguay. La marca considera importante sumar acciones sobre las que tienen políticas dentro de la empresa, y en este caso lo hace respecto a la violencia y equidad de género.

Diego Battiste

El Banco Rojo simboliza el lugar ocupado por una mujer que fue víctima de femicidio, y se expone para reflexionar sobre cómo evitar que este tipo de violencia continúe ocurriendo. Esta campaña se hizo pública por primera vez en Italia el 25 de noviembre de 2016, nacida con el nombre Panchinarossa y expandida en el mundo por Elisa Mottini, acompañada por la Asociación Enlaces Territoriales.

En todos los sitios en los que se encuentran, cada Banco Rojo lleva grabada una frase que busca concientizar acerca de la necesidad de prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas.

Según Inmujeres del Ministerio de Desarrollo Social, en Uruguay las llamadas de auxilio por violencia doméstica aumentaron 61% entre febrero y marzo de 2020, y se comete un femicidio cada 600 horas.

En Argentina, el promedio diario de llamadas de auxilio por violencia doméstica desde el comienzo del aislamiento mostró un aumento de 18% respecto al mismo período (195 días) anterior a las medidas de distanciamiento, según el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno argentino. Entre marzo y octubre de 2020 se cometieron al menos 150 femicidios en ese país, según el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano" de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

Diego Battiste

Para Arredo, estos datos demuestran la importancia de mantener la visibilización de la violencia hacia las mujeres. La empresa trabaja en variadas políticas de sensibilización y contención en violencia, tanto con su personal como con la comunidad.

En la empresa también participan en otras políticas de contención. Por ejemplo, tienen pasantías para mujeres que sufren violencia de género, que muchas veces el no tener un trabajo y no poder ser independientes no les permite salir de la situación en las que están. Además, trabajan con organizaciones vinculadas a la violencia, como es Enlaces Territoriales en Argentina. En Uruguay han generado una alianza con Ceprodih (Centro de Promoción por la Dignidad Humana), y en marzo de este año lanzaron una línea de productos hecha por mujeres emprendedoras de la institución. Para la confección de los bancos, Arredo convocó a Ceprodih en Uruguay y a la Cooperativa de Trabajo “La Huella” en Argentina, con el fin de seguir potenciando a través de sus iniciativas el trabajo de otras organizaciones sociales, lo que crea una cadena de valor más solidaria y sustentable.

Diego Battiste

Bancos Rojos en Tiendas Arredo

Uruguay

Tienda Ellauri (Ellauri 335, Montevideo)

Tienda Punta Casa (Calle 24 y 28, Punta del Este)

Argentina

Tienda Medrano (Medrano 555, CABA)

Tienda Martínez (Santa Fé 2087, Martínez)

Tienda Cerro Las Rosas (Rafael Nuñez 3677, Córdoba)

Tienda Elcano (Av. Elcano 3367, CABA)

Tienda Rawson (Rawson 1202, Mar del Plata)

Tienda Champagnat (Ruta Panamericana Ramal Pilar Km 54,5 Local 121, Pilar)