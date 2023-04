Asesor de Interior cuestionó al FA por postura en reuniones interpartidarias: "No se quiere comprometer firmando"

El asesor del Ministerio del Interior y coordinador de las reuniones interpartidarias por seguridad, Diego Sanjurjo, señaló que "hay buena voluntad de todos los representantes" para poder aprobar las medidas que fueron presentadas por la cartera a pesar de los reparos presentados por los diversos partidos. "Todo encuentro interpartidario tiene sus idas y vueltas. No voy a decir que es fácil pero vamos en buen camino", aseguró este lunes en rueda de prensa.

Sanjurjo señaló que uno de los problemas es que el Frente Amplio no quiere comprometerse a firmar las medidas a pesar de estar de acuerdo en varias. "Con ocho o nueve de ellas han mostrado disposición a decir que son buenas medidas y que van por el camino correcto, más allá de que han habido idas y vueltas. Pero tenemos esa complicación de que no se quiere comprometer firmando", señaló.

En un documento interno en el que calificó las propuestas del Ministerio del Interior, la coalición de izquierdas solo pintó de verde tres de las 15 propuestas del Ministerio, que implican datos abiertos con representación visual para publicar las estadísticas criminales, la creación de una Policía Comunitaria Orientada a Problemas y un capítulo en torno a la ciberseguridad.

Para el grueso de las iniciativas (11 de las 15) remarcó cuestionamientos y las pintó de amarillo, al tiempo que añadió otros temas para los que hoy "no existen líneas de trabajo" y para las que "no se visualizan acciones para resolver problemas con carácter de urgencia".

Por otra parte, Sanjurjo también se refirió a los reparos de Cabildo Abierto, que solamente apoya cuatro de las 15 nuevas iniciativas, más una de las cuatro que ya están en ejecución. "Reparos no significa rechazo. En estas nueve, han habido ocho que Cabildo ya ha dicho que si tomamos en cuenta esas observaciones que nos hizo, estaría de acuerdo en poder firmarlas", aseveró.

El jerarca señaló que el objetivo es que un mes se llegue al documento final. Previamente se tendrán varias reuniones, incluso con expertos, organizaciones de la sociedad civil y futuros organismos involucrados en llevar adelante las propuestas. La intención de Sanjurjo es llegar con las propuestas a la Rendición de Cuentas. "Tenemos esa discusión entre los partidos porque el Frente Amplio le parece que debemos ir más lento. El equilibrio está que si vamos muy lento no llegamos a la Rendición de Cuentas, entonces es un tira y afloje. Nosotros queremos alcanzar un acuerdo cuanto antes", afirmó.

Por la Patria no acompaña algunas propuestas

En una sesión del directorio del Partido Nacional, el sector liderado por Jorge Gandini comunicó que no está de acuerdo con ciertas propuestas. Una de las propuestas con las que no comulga ese sector es con la de la creación del Ministerio de Justicia, además de que considera que el sistema carcelario debería ser atendido por un organismo descentralizado y no por un ministerio, tal como sucede en la actualidad.