Cabildo Abierto acompaña solo cinco de las 19 propuestas del plan de seguridad del Ministerio del Interior

“Discrepamos con el modelo estratégico para abordar la inseguridad”, dice Cabildo Abierto en un documento de 21 páginas donde se responde a las propuestas de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva que elaboró el Ministerio del Interior.

Por eso el socio de la coalición de gobierno, liderado por Guido Manini Ríos, solo acompaña cinco de las 19 propuestas que incluye la estrategia dada a conocer a los partidos políticos el pasado 13 de marzo. En concreto: apoya cuatro de las 15 nuevas iniciativas, más una de las cuatro que ya están en ejecución.

“Nos resulta difícil comprender que, luego de 36 meses de gestión, se pretenda reemplazar las acciones de reforzar comisarías”, se queja Cabildo Abierto en el documento elaborado por sus técnicos y principales figuras políticas.

En la misma línea, los cabildantes critican que las propuestas lleguen recién en el tercer año de la administración, cuando “debió considerarse con mayor antelación”. Incluso ese argumento es esgrimido por esta colectividad política como matiz en algunas de las propuestas que acompañarán, como ocurre con la realización de encuestas de victimización las cuales “se comparten, aunque no se comprende la razón por la que no se han realizado aún y la necesidad de apoyo interpartidario para hacerlo”.

Cabildo Abierto cuestionó la falta de mención al Ministerio de Defensa y su involucramiento en la estrategia de seguridad, en especial en el combate al narcotráfico a nivel marítimo, fluvial y aéreo.

También cuestiona las argumentaciones para la creación de un Ministerio de Justicia, y explica en su documento de respuesta que “la rehabilitación y reinserción (de presos) no es patrimonio exclusivo de ningún ministerio y (la creación de una nueva secretaría de Estado) no solucionaría per se el problema”.

Tampoco comparte la extrapolación de modelos extranjeros a una realidad “diferente” como la uruguaya. Incluso cuestiona la financiación con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo de la ONG Cure Violence Global, organización estadounidense “sin experiencia contrastable en países comparables con el nuestro”.

Cabildo Abierto insiste en que la pieda angular de toda la estrategia “debe y debería pasar por una Unidad Básica de Operaciones en los territorios jurisdiccionales como lo son las Comisarias Seccionales”. Y concluye: “Como socios de la Coalición nos resulta difícil apoyar políticas que no producen resultados tangibles de mejora de la seguridad para nuestra población”.

Estas son las propuestas que acompaña, y las que no, Cabildo Abierto:

Las cinco propuestas que acompaña CA.