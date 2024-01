Así fue la despedida de Iliana da Silva y Juan Miguel Carzolio de Las cosas en su sitio

Este miércoles el programa de Radio Sarandí Las cosas en su sitio cerró su ciclo actual, con las despedidas de sus actuales conductores, Iliana Da Silva y Juan Miguel Carzolio, que se sumaron al programa en 2020.

"Está bueno cerrar ciclos a tiempo", comentó Carzolio durante el pase que realizan los conductores junto a sus colegas de Informativo Sarandí, el periodístico que va en el horario anterior. "Recuerdo a Iliana decir que se había enamorado de la radio, y para mi reconectar con ese amor de la juventud fue hermoso en estos tres años y medio", agregó el conductor en su despedida.

Al final de la emisión, sobre el mediodía, los conductores se mostraron emocionados al cerrar esta etapa. "Hace días que vengo escribiendo ideas. Pudimos ser mejores, pero fuimos los posibles. Con aciertos y errores. Fuimos las cosas en su sitio, aunque a veces desordenadas. La vida me está planteando un desafío y quiero correr esa maratón, surfear esa ola, cruzar esa montaña. Y para eso tengo que soltar", dijo Da Silva.

"Me permitieron crecer y me llevo aprendizajes, derribé muchos prejuicios e hice el periodismo que quería, el que aprendí junto a Omar Gutiérrez, el de cercanía", agregó la conductora, antes de agradecer a la audiencia, a columnistas y compañeros actuales y pasados. "Me esperan desafíos familiares, pero lo importante es que lo que me mueve hoy es el amor, y le deseo a todos que tengan esa posibilidad", dijo, al anunciar también que tomará tiempo para "repensarse" y desarrollar proyectos personales.

Por su parte, Carzolio recordó sus veinte años en la emisora, "vine siendo un pibito de 23 años que jugaba al futbol y me voy con una trayectoria en la que hice de todo", contó, además de recordar a figuras con las que compartió tiempo en la 690 AM, como Gustavo Escanlar o Petru Valensky.

Antes del inicio del programa, Carzolio escribió en su cuenta de X, "Después de 20 años, hoy me voy de Sarandí. Aprendí todo, hice grandes amigos y tuve compañeros que siempre voy a recordar. Ya casi no me quedaba nada por hacer, y me voy con una sonrisa. Infinitas gracias a todos los que nos dejan entrar en sus casas, autos, oficinas, obras...".

Después de 20 años, hoy me voy de Sarandí. Aprendí todo, hice grandes amigos y tuve compañeros que siempre voy a recordar. Ya casi no me quedaba nada por hacer, y me voy con una sonrisa. Infinitas gracias a todos los que nos dejan entrar en sus casas, autos, oficinas, obras... — Juan Miguel Carzolio (@JMCarzolio) January 31, 2024

Da Silva había confirmado su salida hace algunos días, al mismo tiempo que la de Teledoce, donde es una de las conductoras del noticiero Telemundo. Razones familiares fueron parte de la toma de esta decisión, ya que su pareja comenzará a trabajar parael Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), del que fue electo secretario general y que tiene su sede en Caracas, Venezuela.

A partir del 12 de febrero, Las cosas en su sitio pasará a tener nuevo equipo de conductores: dos ya son parte de la radio, Magdalena Prado - conductora de Viva la tarde - y José "Pepe" Sena, parte de Informativo Sarandí. A ellos se suma Daro Kneubuhler, que regresa a Sarandí y a la radio tras su etapa en Azul FM.

Mariano Pagliari y Martín Fablet serán los encargados de cubrir el período de transición hasta el comienzo de la nueva etapa del programa.