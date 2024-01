La carta con la que Iliana Da Silva se despidió de Radio Sarandí y habló de su futuro: "Seré una trotamundos"

Este miércoles, los periodistas Iliana Da Silva y Juan Miguel Carzolio se despidieron del programa de Radio Sarandí Las cosas en su sitio, al que se sumaron en 2020 y que dejarán por nuevos proyectos.

Tal como publicó El Observador hace algunos días, Da Silva renunció a la radio y también a la conducción de la edición dominical de Telemundo, aunque seguirá en el noticiero hasta el último domingo de febrero. Su alejamiento de estos medios se deben a desafíos familiares y la apuesta por emprendimientos personales que la periodista pretende desarrollar en el futuro, algo que, por otro lado, ya había adelantado en sus redes sociales en otras oportunidades.

En términos familiares, Conrado Ramos, su pareja, fue electo secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que tiene su sede en Caracas, Venezuela, lo que explicaría una parte de su decisión.

En ese sentido, y además de la despedida que se pudo escuchar en vivo en Las cosas en su sitio este miércoles, la periodista publicó un extenso mensaje en la red social X donde ahonda en sus razones.

"Pudimos ser mejores, pero fuimos los posibles, con aciertos y con errores. Fuimos Las cosas en su sitio desordenadas. Cada uno con su mochila, sus argumentos, sus sueños. Lo dimos todo a veces más, a veces menos", comenzó Da Silva.

Hoy la vida, me plantea un desafío . — Iliana da Silva (@dasilvailiana) January 31, 2024

"Hoy la vida me plantea un desafío. Quiero surfear la ola, correr esa maratón, atravesar esa montaña y para eso tengo que soltar! Pero quiero agradecer porque ya no soy la misma que llegó hace 3 años y medio. Gracias a mi comunidad, mis amigos de las Torres que la fueron habitando de a poco. Esto es una despedida, pero también es un agradecimiento por permitirme crecer. Me llevo muchos aprendizajes, acá derribé prejuicios propios y ajenos. Hice el periodismo que quería, trabajé con libertad , hice ese periodismo que aprendí con Omar, de cercanía, de empatía", agregó luego, con el recuerdo para Omar Gutiérrez, uno de sus maestros en televisión.



"Lo hice con responsabilidad, con compromiso y en equipo. Gracias también a todos los entrevistados, a nuestros columnistas por sumarse y apostar a este grupo. Me esperan desafíos familiares y acá no importan los detalles si me voy a Venezuela o a Madrid o a la China. Si vivo en Carrasco o en Cordón. No importa el lugar, la única certeza que hoy me mueve es el amor Seré una hormiga viajera, una trotamundos. Voy a tomarme un tiempo para repensarme, para desarrollar proyectos que tengo hace tiempo guardados en un cajón Se viene otro equipo precioso, con gente amiga y no tengo dudas que lo van a dejar todo en la cancha y pondrá otra vez Las Cosas en su Sitio. A vos Juan Miguel Carzolio gracias por todo lo que aprendimos juntos y a Radio Sarandí por confiar en mi trabajo", concluyó.