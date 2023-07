Así fue la vuelta de Chory Castro a Nacional, la presentación y la emoción del "hombre más feliz del mundo"

Gonzalo "Chory" Castro firmó contrato con Nacional este jueves y oficialmente volvió al club en el que se consagró en el profesionalismo y que en su primer día lo emocionó hasta las lágrimas.

En Los Céspedes, el delantero entrenó con el plantel que dirige Álvaro Gutiérrez que tiene por delante el desafío de jugar Copa Libertadores ante Boca Juniors, el miércoles 2 en Montevideo y el día 9 en Buenos Aires.

En una ceremonia que se realizó en el Gran Parque Central, en la que participó el secretario general Pablo Durán y el dirigente Antonio Palma, el jugador de 38 años empezó a disfrutar el regreso al club en su tercera (y última) etapa desde las emociones.

Así lo hizo público el club en sus redes sociales:

Además, en un video de Nacional, el delantero destacó lo que vive a diario con el hincha de Nacional.

Consultado acerca del mensaje que más le llegó del hincha, respondió: "El gracias te remarca todo. Ser agradecido y que a uno le agradezcan, lo enorgullece. Ese día a día, con un vínculo de 2002, en la calle o donde sea, no tiene precio. Aprovecho y pido perdón porque no he entrado a las redes. Por ahora me dediqué a las llamadas y a Whatsapp, soy a la antigua. Ya me pondré al día. Pido perdón por no estar en las redes en este momento, pero me siento el hombre más feliz del mundo".

🎙️“Me siento el hombre más feliz del mundo” 🙌🏼🙋🏻



💬 El comienzo de su historia con Nacional, el gol que más recuerda, el agradecimiento a la hinchada y más.



Suscribite a @nacionaltvplus1 y mirá la entrevista completa con el Chory Castro 👉🏼 https://t.co/TXYhHPtexL… pic.twitter.com/WSXDDPuOtc — Nacional (@Nacional) July 26, 2023

Así fue el día de Chory en Los Céspedes: