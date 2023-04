Astori: en el gobierno de Mujica “se gastó mucho y se gastó mal”

El economista Danilo Astori dialogó con su colega Javier de Haedo en el podcast Nominal del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica (UCU).

Allí el ex ministro de Economía y Finanzas (2005-2008; 2015-2020) repasó su carrera como docente, su pasión por la música, su vínculo con Wilson Ferreira Aldunate y Liberg Seregni, e hizo un balance sobre la política nacional.

Además, en una parte de la charla publicada la semana pasada, Astori fue consultado respecto a si existieron equipos económicos paralelos durante la administración de José Mujica, cuando él era vicepresidente de la República.

“No creo que haya llegado al nivel de dos equipos económicos, pero sí creo que tuvimos diferencias que entorpecieron nuestra labor. Yo era vicepresidente, de todas maneras quiero que sepas que seguí trabajando en el equipo económico. (…) Ahí encontramos dificultades, contradicciones. El tema fiscal fue fundamental, se gastó mucho y se gastó mal”, reconoció Astori.

“Ese fue uno de los puntos de diferencias y de discrepancias que tuvimos. Y en el tema fiscal, debo decir que algunas empresas públicas llevaron a niveles insostenibles el gasto, y dejaron una situación que al país le costó recuperar, y que se reflejó en el tercer gobierno del Frente Amplio con los resultados fiscales que tuvimos”, añadió.

¿Golero o goleador? ¿Arquitecto o bombero? le preguntó De Haedo en otra parte de la charla.

“La verdad que no sabría contestarte, pero le doy mucha importancia a lo que logramos evitar, que muchas veces no se ve, no se calcula, no se aprecia lo suficiente. Yo traté de hacer las dos cosas, jugar de delantero y ser golero. Traté de que lo que podía hacer tuviera un equilibrio con lo que podía evitar. No hay que olvidarse de lo que se evita, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es más importante que lo que se hace”, afirmó.

En otro fragmento de la entrevista Astori señaló que el Frente Amplio “tiene que empezar por modernizarse ideológicamente”, y también debe hacerlo en su organización política, “de modo que pueda ser verdad eso de articular la diversidad con la unidad”, dijo.

"Respetar las opiniones diferentes que hay en el Frente, no pasarles por arriba, sino tener una organización que respete las opiniones diferentes y las tenga en cuenta. Para lograr eso nos falta mucho", afirmó.