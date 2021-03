Astori, sobre pedido del FA a que renuncien Alfie y Arbeleche: "Estos pedidos deberían recorrer la vía institucional"

El exministro de Economía y exvicepresidente Danilo Astori coincidió con su fuerza política en solicitar la renuncia del director de OPP Isaac Alfie, pero sostuvo que "este tipo de pedidos deberían recorrer por la vía institucional". "No se hacen este tipo de pedidos de renuncia por la vía de declaraciones públicas, sino por la vía institucional como una interpelación o un llamado a sala", declaró el histórico dirigente en diálogo con VTV Noticias.

Las afirmaciones tienen lugar luego de conocerse una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del 11 de febrero, por la cual se le otorgó a una empresa contable de Alfie una serie de exoneraciones tributarias en el marco de la ley de Promoción de Inversiones. Primero el Partido Socialista y más tarde el Frente Amplio en su conjunto, pidieron la renuncia del director de OPP.

La fuerza política consideró como “falta de ética” la actitud de Alfie, aseguró que no era la primera vez que se encontraba de los dos lados del mostrador –en referencia a que declaró convocado por Aratirí en la demanda contra el Estado uruguayo–, y se sumó al pedido socialista de que el presidente lo cesara en el cargo.

Al ser consultado al respecto, Luis Lacalle Pou respondió: “Lo que está bueno es tener trazabilidad y resistir el archivo y notoriamente en este caso no se resiste, estoy hablando del Partido Socialista". Sin mencionar casos específicos, el mandatario aseguró que no le alcanzaban los dedos de las manos para mencionar que durante los gobiernos del Frente Amplio hubo situaciones “reñidas con la ley y con la ética” y “todo el mundo quedó calladito”.

"Lamentablemente se inscribe en un contexto de enfrentamiento de gobierno y oposición que no le hace nada bien al país", sostuvo Astori al respecto. "Me parece que la gestión de beneficios fiscales para una inversión de un miembro del gobierno, aunque haya sido iniciada en el gobierno anterior, es éticamente reprobable", afirmó, y añadió que "han estado muy bien en renunciar a esta concesión".

"Estamos fracturados"

"La descalificación es permanente", apuntó el exjerarca contra el gobierno de Lacalle Pou. Astori consideró que la administración no reconoce los aportes del Frente Amplio, mientras que emite "calificaciones que no ayudan a la oposición a ser una buena oposición". Mencionó en este sentido sus declaraciones a Telemundo, en que Lacalle dijo no saber "quién le escribe el libreto al Frente Amplio" cuando sostiene que su gobierna "sin diálogo".

"El presidente mostró que tuvo muchas reuniones. Pero nosotros no queremos hacer solo reuniones: queremos hacer cosas que respondan a las necesidades, y buscar aspectos en los que podamos actuar juntos", manifestó el exministro de Economía. "Estamos como fragmentados en este momento, como fracturados", zanjó.

"Hoy necesitamos unidad nacional por este flagelo tremendo que estamos sufriendo en todo el mundo. Y no se encuentra unidad cuando hay un intercambio de descalificaciones como el que estamos viendo", remató Astori.