Frente Amplio pidió la renuncia de Alfie por cometer un acto "reprobable" que "no se ajusta a la ética"

El Frente Amplio pidió la renuncia del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, luego de conocerse una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del 11 de febrero, por la cual se le otorgó a una empresa del jerarca una serie de exoneraciones tributarias en el marco de la ley de Promoción de Inversiones.

Tras la sesión de la Mesa Política de este lunes, la coalición de izquierda calificó lo ocurrido como un acto "reprobable", que "no se ajusta a la ética", y que no podía "obviarse la coyuntura en que se da esta exoneración", pese a que Alfie renunció al beneficio el viernes pasado, cuando se hizo pública la situación.

"Micros y pequeñas empresas reclaman que se les terminó 'la espalda financiera' y piden créditos a tasa cero, tras un año de medidas insuficientes para hacer frente a la crisis económica que sufre el país. En ese contexto, los colegas del gobierno se conceden facilidades para sus inversiones privadas", dice el comunicado de la coalición opositora.

"El Frente Amplio entiende que la solicitud y el otorgamiento de estas exoneraciones no debieron haberse realizado. Más allá de eventuales responsabilidades de otro orden que habrá que analizar, el Frente Amplio condena por falta de ética la actitud asumida tanto por la ministra (Azucena) Arbeleche como por el director Alfie", agrega el texto, que recuerda que "no es la primera vez que el director de OPP se encuentra de los dos lados del mostrador".

"Recuérdese su participación en un proceso arbitral internacional contra el Estado uruguayo, en el que participó al lado de la parte demandante", dicen sobre el final, en referencia a la participación que tuvo Alfie como asesor técnico profesional de Ferrere, el estudio estudio jurídico que contrató la empresa Aratirí durante el juicio que entabló con Uruguay.

En rueda de prensa este lunes, el presidente del FA, Javier Miranda, dijo además que la renuncia de Alfie al beneficio –lo que decidió en acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou– tiene lugar "25 días después" de que se le concediera, por lo que la oposición entiende que hay "una inconducta desde el punto de vista ético".

Miranda también fue consultado por las declaraciones que hizo horas antes el primer mandatario, quien respondió al Partido Socialista, que se había adelantado al FA y pedido el viernes la renuncia del director de la OPP. "Lo que está bueno es tener trazabilidad y resistir el archivo y notoriamente en este caso no se resiste, estoy hablando del Partido Socialista", dijo Lacalle Pou, antes de asegurar que Alfie había solicitado hacer uso de la exoneración en 2019, cuando gobernaba el Frente Amplio.

Sobre esto, Miranda respondió que a su criterio el presidente dio implícitamente "un reconocimiento a la inconducta" de Alfie, porque de lo contrario "no la compararía con supuestas faltas éticas". "El hecho de que hubiera supuestas irregularidades éticas en otros momentos no hace ética esta conducta", afirmó.

La versión de Lacalle Pou sobre el proceso del trámite cuestionado fue la siguiente: "El contador Alfie en su estudio requiere un beneficio legal en el 2019 cuando no éramos gobierno. La comisión que aprueba esos proyectos entiende que es así porque cumple los requisitos, la ministra de Economía lo firma porque es lo que le asesora y recomienda la Comap, no tiene otra cosa que hacer y después Alfie cuando surge la resolución renuncia al beneficio, cosa que me parece bien. En acuerdo, realmente en acuerdo, porque nos parece a los dos inconveniente en este momento", relató.

Respecto a si se podría haber frenado el trámite antes de aprobarse, Lacalle dijo que "no, no le queda otra". "Cuando yo tomo conocimiento hablamos y llegamos a este acuerdo", remarcó.