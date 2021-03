Lacalle aumenta su crítica al Frente Amplio y protagoniza acusaciones cruzadas con pases de factura

El gobierno de Luis Lacalle Pou inició su segundo año de gestión subiendo el tono de sus críticas al Frente Amplio y manteniendo enfrentamientos discursivos por diversos temas como el diálogo político para gestionar la pandemia, los recursos económicos a los sectores más sumergidos, las exoneraciones tributarias al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y el gasto de un almuerzo ofrecido por el canciller Francisco Bustillo a Azucena Arbeleche.

El beneficio a Alfie firmado por Arbeleche quedó sin efecto apenas un par de horas después de tomar estado público, pero la ola expansiva se extendió hasta este lunes, cuando Lacalle Pou respaldó a los jerarcas y acusó al Partido Socialista (PS) -que pidió sus renuncias- de no tener legitimidad para hacer los planteos por haberse mantenido en silencio en casos similares en los últimos 15 años.

Hasta el momento, más allá de señalamientos puntuales, el presidente había mantenido un tono que buscaba evitar la confrontación directa con la oposición. Pero al inicio de este segundo año salió a responder sobre distintos temas, en un cruce que comenzó días atrás cuando durante una entrevista con Canal 12 cuestionó "el libreto" de la oposición.

“Lo que está bueno es tener trazabilidad y resistir el archivo y notoriamente en este caso no se resiste, estoy hablando del Partido Socialista", dijo Lacalle Pou este lunes en una rueda de prensa durante el evento por el Día Internacional de las Mujeres.

Sin mencionar casos específicos, el presidente aseguró que no le alcanzaban los dedos de las manos para mencionar que durante los gobiernos del Frente Amplio hubo situaciones “reñidas con la ley y con la ética” y “todo el mundo quedó calladito”.

Lejos de bajar las tensiones, sus palabras provocaron una nueva respuesta, primero de los socialistas y luego del secretariado ejecutivo del Frente Amplio.

Camilo dos Santos

Javier Miranda pidió la destitución de Isaac Alfie

La fuerza política consideró como “falta de ética” la actitud de Alfie, aseguró que no era la primera vez que el director de la OPP se encontraba de los dos lados del mostrador (en referencia a que declaró convocado por Aratirí en la demanda contra el Estado uruguayo), y se sumó al pedido socialista de que el presidente lo cesara en el cargo.

“No debe continuar”, expresó el presidente del Frente Amplio Javier Miranda. La coalición de izquierda señaló que "los colegas del gobierno se conceden facilidades para sus inversiones privadas” en un contexto en que los pequeños y medianos empresarios están diciendo que se les terminó la "espalda financiera" y solicitan créditos a tasa cero "tras un año de medidas insuficientes".

En tanto, el secretario general del PS, Gonzalo Civila, dijo que la explicación de Lacalle Pou es “insostenible” y consideró “triste” que la “defensa” del mandatario sea “desviar el tema” y acusar “genéricamente a quien lo cuestiona”.

“¿La ministra otorga una exoneración a un integrante de su gobierno sin siquiera advertir el problema ético y político?”, se preguntó y aseguró que el proceso de resolución ocurrió en esta administración pese a que el pedido fue ingresado en diciembre de 2019. “Cada vez es más claro que Arbeleche y Alfie deben renunciar. Y el gobierno ‘que ya no tenía excusas’ ni iba a ‘hablar más de herencias’ debe hacerse cargo de sus responsabilidades en lugar de atacar a los demás y sembrar división”, escribió en un extenso hilo en Twitter.

Milanesas y vino

A este cruce se sumaron algunas horas después las críticas a Bustillo por ofrecer a Arbeleche y su equipo un almuerzo de trabajo que costó más de $33.000. El canciller debió dejar sin efecto la compra pública y asumir el pago de su propio “bolsillo”, argumentando que se imputó al ministerio "por error".

De la reunión participaron 11 personas, se contrató al restaurante La Corte y el menú fueron milanesas con muzzarella y puré, y bebieron agua y vino.

Cancillería

Bustillo pagará el almuerzo de trabajo que costó más de $33.000

El diputado del FA, Gustavo Olmos, ironizó sobre el comunicado oficial que emitió el ministerio luego de la reunión. Allí la cancillería se señalaba que "la ocasión nuevamente permitió un intercambio muy rico entre los jerarcas y sus respectivos equipos, gracias al que se afinaron los objetivos y próximas actividades a desarrollar en la materia".

El comunicado oficial de @MRREE_Uruguay dice que 'la ocasión nuevamente permitió un intercambio muy rico entre los jerarcas y sus respectivos equipos, gracias al que se afinaron los objetivos y próximas actividades a desarrollar en la materia.'

Qué querés que te diga... pic.twitter.com/TTUuGWAuPr — Tato Olmos (@tato_olmos) March 8, 2021

El diálogo y la piñata

En estos primeros días de marzo, el gobierno y la oposición ya habían chocado por el discurso del presidente ante la Asamblea General. En esa instancia -calificada por todos como republicana- el mandatario hizo anuncios y señaló que no iba a hablar de la “herencia” aunque hubiera razones para hacerlo.

Al día siguiente, Miranda dio una conferencia de prensa en la que aseguró que el FA no tenía diálogo con el gobierno porque las autoridades no escuchaban propuestas, y consideró insuficientes las medidas para atender la crisis económica y social. “Eligió el camino de la confrontación, de la polarización", dijo el dirigente frenteamplista, y rechazó la “ortodoxia del gobierno".

Lacalle Pou contestó el miércoles 3 en una entrevista con Telemundo que no sabía quién le escribía el libreto al Frente Amplio pero “seguramente” no era alguien “que esté viendo la realidad”, y consideró “muy trasnochado” y “destemplado” el enfoque planteado.

A su vez, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en una reunión con jóvenes del Partido Nacional que el FA es como "un cumpleaños de niños" donde le pegan a "una piñata que no vino", según informó El Observador.

Más tarde, en una entrevista con Subrayado calificó la conducta de la coalición de izquierda como "bipolar". "Primero pedían cuarentena obligatoria, después decían que no apurábamos procesos de actividad económica, después que las vacunas no estaban, que no eran suficientes... y ahora me desilusionó la conferencia de ayer, que usaron una serie de epítetos, como (que éramos) un gobierno sin diálogo democrático, sordo, vanidoso, que no escucha, y al párrafo siguiente dicen que el Frente Amplio quiere tender la mano", manifestó.

Diego Battiste

Yamandú Orsi presentó reparos al acuerdo con Katoen Natie

En este marco, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, uno de los dirigentes del Frente Amplio que más se ha mostrado dispuesto a tender puentes con el oficialismo, envió una carta a Lacalle Pou en la que se muestra crítico con el acuerdo con Katoen Natie que permitió que la empresa belga desista de un juicio millonario a cambio de una extensión por 50 años (hasta 2081) de los permisos para explotar la Terminal Especializada de Contenedores (TCP).

Solicitó transparencia respecto al acuerdo y planteó varias interrogantes como que se haya realizado sin un llamado a licitación. “Tratándose de un tema de vital importancia no solo para la actualidad, sino para los próximos 12 gobiernos nacionales y sobre todo para la salida de nuestra producción, deberíamos todos poder conocer el texto del acuerdo para poder hacer aportes”, escribió.

Lacalle defendió la negociación asegurando que se había evitado un juicio millonario internacional (de US$ 1.500 millones), y que la empresa se había comprometido a bajar los precios e invertir US$ 450 millones en los próximos años.