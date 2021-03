Delgado: el FA es como "un cumpleaños de niños" donde le pegan a "una piñata que no vino"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, hizo un balance del primer año del gobierno en una conferencia organizado por la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional que se transmitió por Zoom, y en la que participaron la primera dama, Lorena Ponce de León, y la excandidata a intendenta de Montevideo Laura Raffo.

En su alocución, Delgado elogió el discurso que hizo este martes el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General, porque a su criterio brindó "esperanza y optimismo". "Una vez más esperaban otra cosa y él generó eso. A veces desacomoda a los demás, que están esperando el gesto adusto y el pase de factura, pero hubo un discurso de encuentro, tolerancia, propuestas, balance y rendición de cuentas", dijo el jerarca, y agregó: "(Fue) sobre todo un discurso muy esperanzador, que va a impactar sobre la inversión, el empleo y la salud".

Pero antes de comentar el balance del primer mandatario, Delgado se refirió, ante el auditorio de jóvenes nacionalistas, al discurso que dio este miércoles el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien acusó al gobierno de estar dirigido por un sector político –el del presidente– "convencido en su vanidad, que no escucha las propuestas ni de la oposición ni de los sectores de la coalición".

Y Delgado respondió ahora que esas apreciaciones le generaban la "sensación" de que la oposición se comportaba como "un cumpleaños de niños, en donde hay una piñata a la que todos empiezan a pegar palos, pero todavía la piñata no vino". "No le pegan pegan porque el blanco se mueve. Y eso está pasando hoy", dijo Delgado.

La metáfora de la piñata para referirse a las críticas de la coalición de izquierda ya había sido utilizada por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a fines de diciembre pasado. El 27 de ese mes, en una entrevista con El País, el secretario de Estado aseguró que le daba "mucha pena" que la "imagen" que se generaba del Frente Amplio fuera el de "un cumpleaños infantil" en el que había "un niño con los ojos vendados tirando palazos para pegarle a la piñata, pero siempre le erra".

Delgado dijo también que, aunque recibir críticas es algo que considera que está "bien", han sido más que las propuestas planteadas por la oposición, y que el Frente Amplio cuestiona que no son escuchadas, como la realización de una renta básica universal para los más golpeados por la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria. "Recibimos muchas más críticas que las propuestas que dicen que nos hicieron", afirmó.

Luego, y en línea con lo que dijo Lacalle Pou este miércoles en entrevista con Telemundo, defendió lo que a su entender es un gobierno abierto al diálogo, y apuntó sin decirlo a las administraciones anteriores del Frente Amplio. "Hay gobiernos que no recibían, que no dialogaban, que no hablaban, y si en algo se caracteriza este gobierno es por el diálogo, la apertura y la decisión".

En diálogo con Subrayado también este jueves, el secretario de Presidencia calificó asimismo a la conducta del Frente Amplio como "bipolar" y que le había causado desilusión. "Primero pedían cuarentena obligatoria, después decían que no apurábamos procesos de actividad económica, después que las vacunas no estaban, que no eran suficientes... y ahora me desilusionó la conferencia de ayer, que usaron una serie de epítetos, como (que éramos) un gobierno sin diálogo democrático, sordo, vanidoso, que no escucha, y al párrafo siguiente dicen que el Frente Amplio quiere tender la mano", declaró.