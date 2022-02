AUF reconsidera el pedido de la Comisión del Sí y autoriza un acto en el Estadio Centenario

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aceptó el pedido de reconsideración de la Comisión por el Sí a arrendar el Estadio Centenario para un acto el próximo 12 de marzo, informó Canal 12 y confirmó el vicepresidente de la institución, Gastón Tealdi, a El Observador.

“Nosotros miramos los antecedentes y han habido ya antecedentes de actos políticos en el Estadio Centenario. La prohibición que tenemos es en los espectáculos deportivos, pero no en otro tipo de espectáculos, por eso estamos dispuestos a reconsiderar. Después hay cuestiones de la organización que determinarán si se hace o no en el estadio, pero por nuestra parte no habría problema. No podemos decirle a unos sí y a otros no", explicó.

Los impulsores del referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) habían solicitado realizar un acto ese día con la actuación de artistas nacionales y la lectura de una proclama en la Tribuna Olímpica. Desde la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) se les negó esa posibilidad y eso generó críticas por parte de militantes por el Sí, entre ellos, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

"En un país democrático, que CAFO le diga que no a una organización de un espectáculo porque tiene como voluntad financiar una campaña del Sí: ¿cuál es la diferencia con un músico que quiere donar a Aldeas Infantiles? ¿Por qué está mal hacer un espectáculo que financia una campaña? ¿Por qué coloca a CAFO tomando posición si se las puede prestar a todos? Lo que pasa es que está bravo llenar el Estadio Centenario con gente a favor del No", dijo en su momento.