Aumento de la nafta de $ 2 por litro y de $ 1,4 para el gasoil: el informe técnico de la Ursea para definir ajuste de tarifas

Los precios de los combustibles deberían aumentar a partir del 1º de agosto próximo. Así lo marca el informe de Precio Paridad de Importación (PPI) del último mes que publicó la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) este lunes, uno de los insumos –junto con los números de Ancap– que el Poder Ejecutivo toma en cuenta para ajustar mensualmente las tarifas de los combustibles desde junio.

El PPI de la Ursea abarca el último mes móvil entre el 16 de junio y el 15 de julio, por lo que no tomó las últimas fluctuaciones del petróleo en los mercados internacionales.

El PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 –incluyendo impuestos y la mezcla con bioetanol– determinaba un precio de $ 57,98, por encima de los $ 56,06 de junio. En porcentaje esa suba equivale a 3,4%, o $ 1,92 respecto al valor que está vigente para julio para la venta al público ($ 65,81 por litro). Al precio ex planta hay que sumarle los costos de transporte y las bonificaciones de los estacioneros.

En el caso del gasoil común el precio ex planta que arroja el PPI de la Ursea –incluyendo impuestos y la mezcla con biodiésel– es de $ 37,91, por arriba de los $ 36,54 de junio. Así, el precio del gasoil debería elevarse $ 1,37 por litro (+3,4%) respecto a los $ 45,70 máximo que marca el último decreto del Poder Ejecutivo.

Ursea

Finalmente, en el caso del supergás (GLP), el PPI ex planta determina un precio de $ 37,33 por kg, unos $ 3,25 por encima del valor que arrojó el informe del mes anterior ($ 34,08).

En julio, el Poder Ejecutivo no ajustó las tarifas al 100% de lo que arrojaba el PPI de ese mes y optó, por ejemplo, por dejar congelado el precio del supergás, por lo que todavía existe cierta discrecionalidad a la hora de regular las tarifas de los combustibles. En el caso de la nafta Súper 95, el aumento en el precio del surtidor el pasado 1º de julio fue de $ 0,34 (+0,5%) por litro, mientras que para el gasoil común el ajuste fue de $ 0,41 (+0,9%) por litro.

"La voluntad del gobierno es tener combustibles más baratos, es transparentar el sistema, es no cobrar combustibles y no cobrar otros servicios públicos para tapar un agujero de deuda del Estado. Ese proceso de sinceramiento no es corto pero es inevitablemente al que tenemos que llegar porque es el que le comprometimos a la gente en su momento", dijo el presidente de la República Luis Lacalle Pou en rueda de prensa la semana pasada.

El Ejecutivo comunicará en el correr de esta semana cuáles serán los precios de las tarifas de los combustibles que estarán vigentes para agosto.