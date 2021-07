"Bajó el petróleo", el mensaje de Lacalle Pou a Arbeleche y Paganini

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la posibilidad de que bajarán los precios de los combustibles tras la baja del precio internacional del petróleo. "Ayer cuando estaba viendo el informativo mandé dos mensajes. Uno a mi amigo (Omar) Paganini y otro a Azucena Arbeleche. ´Bajó el petróleo´ fue mi mensaje´", aseguró este martes el presidente en conferencia de prensa.

Lacalle señaló que la respuesta sobre si será posible bajar los combustibles se dará "en unos días" dado que se encuentran manteniendo reuniones para analizar las situación. "Veremos que se puede hacer. No quiero atajarme pero si decir que uno compra en determinado momento. No es que compra todos los días petróleo. Vos comprás, te abastecés, hay que ver cuánto stock tenés pero esas son las excusas o los argumentos que van a poner ellos", dijo en referencia al ministro de Industria y a la ministra de Economía.

"La voluntad del gobierno es tener combustibles más baratos, es transparentar el sistema, es no cobrar combustibles y no cobrar otros servicios públicos para tapar un agujero de deuda del Estado. Ese proceso de sinceramiento no es corto pero es inevitablemente al que tenemos que llegar porque es el que le comprometimos a la gente en su momento". indicó aseguró.

La baja que se observa en los precios del petróleo surge después de que la OPEP y un grupo de grandes productores liderado por Rusia acordaron aumentar la producción.

Los productores aumentarán la producción en 400 mil barriles por día, moviéndose en una dirección de producción que apunta a restaurar la capacidad productiva que cortaron al comienzo de la pandemia de covid-19.

Los futuros del crudo Brent, el índice de referencia internacional, cayeron un 6%, a US$ 69,12 el barril, su nivel más bajo desde mediados de junio de este año. Este dato se da a poco más de una semana de que el Poder Ejecutivo defina qué hará con las tarifas de los combustibles para agosto una vez que tenga el informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) del julio de la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) y los números de Ancap. El último mes, las tarifas registraron un ajuste menor al alza.