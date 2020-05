Avianca, la segunda aerolínea de América Latina, pidió la quiebra en EEUU por el coronavirus

Avianca, la segunda aerolínea de América Latina, solicitó este domingo acogerse a la ley de bancarrota en Estados Unidos para reorganizar su deuda "debido al impacto imprevisible de la pandemia" en sus negocios.

En un comunicado fechado en Bogotá, la compañía indicó que junto con "algunas de sus subsidiarias y afiliadas" pidió "acogerse voluntariamente al Capítulo 11 del Código de Bancarrota" en un tribunal de Nueva York.

Esta solicitud permite a las organizaciones con dificultades financieras reorganizar y reestructurar la deuda. Las operaciones de la aerolínea "se han visto dramáticamente afectadas por la pandemia del covid-19" y las restricciones aéreas impuestas por los gobiernos, mientras que la empresa "sigue teniendo altos costos fijos", agregó.

Desde marzo, Avianca suspendió temporalmente el 100% de sus vuelos comerciales ante el cierre de los cielos decretado en Colombia para contener la propagación del nuevo coronavirus, lo que implicó dejar en tierra 142 aviones.

Esta decisión ha reducido sus "ingresos consolidados en más de un 80% y ha ejercido una presión significativa" sobre su liquidez, informó este domingo la firma.

La aerolínea anunció en marzo que 12.000 de sus más de 20.000 empleados tomarían licencias no remuneradas.

En el comunicado, la compañía pidió al tribunal una "autorización para cumplir compromisos laborales anteriores a la solicitud" y "mantener el esquema de compensación aplicable a sus empleados".

Este "no es un procedimiento de insolvencia, las operaciones de Avianca continuarán durante y después del proceso del capítulo 11", señaló más tarde Anko van der Werff, presidente ejecutivo de la empresa, en videoconferencia.

En Perú, sin embargo, la compañía entrará en proceso de disolución y liquidación, y tendrá que indemnizar a todos sus empleados, señaló en el mismo evento Renato Covelo, vicepresidente legal. Perú representaba alrededor de 5% de operaciones de la empresa.

En tanto que en Colombia -donde domina más de 50% del mercado interno-, Ecuador, El Salvador y otros países en donde seguirá operando, Avianca buscará negociar con los gobiernos condiciones fiscales flexibles, créditos "y otras medidas financieras", agregó van der Werff.

Crisis financiera

En todo el mundo, la industria de la aviación ha sufrido un duro golpe a causa del coronavirus, al verse directamente afectada por el confinamiento y el cierre de las fronteras.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las aerolíneas latinoamericanas perderán US$ 15.000 millones en ingresos este año, en la peor crisis en la historia del sector.

En 2003, Avianca ya se había acogido al Capítulo 11 del Código de Bancarrota en Estados Unidos.

Principal aerolínea de Colombia, la compañía registró el año pasado una pérdida neta de US$ 894 millones contra 1,1 millones de ganancia en 2018.

La empresa negó estar en bancarrota luego de que se conociera un video en el que el presidente de la junta directiva, Roberto Kriete, aseguraba que la compañía estaba "quebrada".

Avianca Holdings -que transportó 30,5 millones de pasajeros el año pasado, un número estable respecto a 2018- vendió además 24 aviones y redujo de 108 a 88 aeronaves su compromiso de compra con la constructora europea Airbus.

Avianca Holdings la integran las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airline, con sedes en Centroamérica y Perú.

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 280.000 muertes y más de cuatro millones de contagios en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales.

Lo bursátil, el otro impacto

La razón para haber anunciado ayer que entraban a operar bajo el Capítulo 11, a pesar de que el año pasado la compañía llegó a un acuerdo con sus proveedores y completó el fondeo de recursos por US$ 375 millones, es porque el domingo 10 de mayo era la fecha límite para pagar un bono a cierto grupo de tenedores.

“El año pasado, negociaron un intercambio de bonos a más largo plazo, pero solo aceptó 81% de los tenedores. Con el resto, había que pagarlos”, dijo el analista bursátil Andrés Moreno.

Aunque 70% de las operaciones de Avianca está en Colombia, el proceso se concentrará en EEUU, porque según destacó Adrian Neuhauser, Chief Financial Officer de Avianca, “la ley de Capítulo 11 es la más reconocida en el tema de reestructuración a nivel mundial y es la más usada por las multinacionales”.

“A pesar de Avianca ya venía con problemas antes del covid, lo del coronavirus fue el golpe final”, advirtió Moreno. No es para menos, en el reporte de 2019 destaca una pérdida neta de US$ 894 millones y una caída de 5,5% en los ingresos (US$ 4.621 millones).

Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, hay dos escenarios posibles: “Los tenedores de bonos dejarán de percibir intereses y pagos de capital, y los accionistas, dividendos. Los tenedores de bonos pueden recibir nuevas acciones a cambio de sus bonos, bonos nuevos o una combinación; y si es accionista, el administrador fiduciario puede pedirle sus acciones a cambio de una participación en la empresa”.

Cierre de rutas y el programa LifeMiles

Sobre la posibilidad de la cancelación de rutas, Anko van der Werff, CEO y presidente de Avianca Holdings, aclaró: “Es demasiado temprano para hablar sobre cancelar rutas. Hay una fase dos de este Capítulo 11 y es cuando vamos a rediseñar la empresa y la red es el producto más importante (...) Tenemos unos meses para presentar un plan a largo plazo a la Corte”.

Sobre el programa de lealtad de Avianca, LifeMiles, se informó que se dará continuidad a esta alianza. Es así como los socios continuarán sumando millas con los vuelos de Avianca y podrán redimirlas.

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) apoya decisión

Mediante un breve comunicado, la Acdac informó que apoyaba la decisión tomada por Avianca, "toda vez que se trata del camino que permitirá garantizar la continuidad de la operación, particularmente en el servicio de pasajeros suspendido desde el mes de marzo".

Agregaron que mantendrían el apoyo al equipo directivo de la aerolínea, especialmente de su estrategia frente a la crisis generada por la pandemia, que identificaron en dos frentes: "por un lado, en el trabajo riguroso y responsable para garantizar la operación de los vuelos humanitarios y la operación de carga (...) por otro lado, en la donación del 25% del salario del mes de abril y del 92% del salario del mes de mayo de todos los pilotos vinculados a la compañía".

Por último, precisaron que acogerse al Capítulo 11 en Estados Unidos permitirá "a la compañía destinar los créditos a los que está aplicando a sanear las deudas y a garantizar, como lo ha anunciado".

AFP y La República-RIPE