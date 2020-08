Ayuda para pensar: ser mentor en época de pandemia

Para quienes están empezando un proyecto o se mueven dentro del ecosistema emprendedor, la palabra mentor suele ser de todos los días.

Ese consejero, que tiene más trayectoria y experiencia, se ha ido convirtiendo en una figura cada vez más importante, a tal punto que algunas instituciones hacen de nexo para que los emprendedores puedan tener un mentor cuando lo necesiten.



El mentoreo ha ido cambiando a lo largo de los últimos tiempos y tomado cada vez más relevancia. “El mentor ha pasado a ser como el Virgilio del Dante. Aporta consejos y luces en el camino del emprendedor”, explicó el director ejecutivo de la Fundación da Vinci, Sergio Delgado.



En este sentido, Delgado sostuvo que siempre es recomendable que el mentor tenga experiencia en el rubro donde se desenvuelve el emprendimiento.

Si esto no es así, es preciso priorizar que exista algún tipo de conexión que sea de interés para el proyecto, por ejemplo, alguien que sepa sobre la internacionalización.



“Generar un diálogo mentor-negocio es sumamente importante”, agregó Delgado.



En este punto, el directivo hizo énfasis en que debe haber un “match” entre el mentor y el proyecto que se quiera mentorear. Para Delgado, nunca es recomendable “poner un mentor a prepo” porque no surgirán buenos consejos y puede que ninguna de las dos partes se sienta cómoda.



Esta, en palabras de Delgado, es una de las transformaciones más grandes que se ha dado en el correr de los años porque antes no se solía “cuidar el proceso”.

“Lo más interesante es que el mentor aporte un valor y para que eso suceda hay que fomentar ese match”, agregó.