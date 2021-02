Bailar con tapabocas pero sin vasos: salones de fiestas piden flexibilizar protocolo

El secretario y vocero de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos (CUSFE), Daniel Serrato, dijo a El Observador que pidieron a las autoridades flexibilizar los protocolos para fiestas como forma de poder afrontar la situación económica que atraviesa el sector.

"Pedimos que se pueda bailar con tapaboca y sin vasos en la mano" afirmó Serrato, quien explicó que la medida podría incentivar las contrataciones que según dijo son "nulas" porque "hoy la gente está aterrorizada". Según sostuvo, hoy no se contempla el baile ni en espacios abiertos, lo que permitiría que salones con predios al aire libre puedan disponer de ellos para las fiestas.

Serrato comentó que la misma petición se presentó en septiembre de 2020, en una reunión con el ministro de Salud, Daniel Salinas, y otras autoridades de la cartera, pero que "dijeron que no". "Lo único que se pide es que nos dejen trabajar", sostuvo el empresario al remarcar que desde hace meses no tienen respuesta de ningún organismo de gobierno.

"Nosotros para el gobierno no existimos, existen si otros rubros que se vieron afectados pero que hoy trabajan un poco más, como el turismo y la hotelería, pero nosotros no manejamos el mismo lobby", manifestó Serrato, que agregó que su rubro es "el último orejón del tarro" porque las autoridades no lo tienen como prioridad. "Se están burlando de nosotros", sentenció.

Serrato también dijo que en los últimos meses pidieron reuniones tanto con Presidencia, como con los ministerios de Salud, de Economía y de Trabajo, pero no han tenido respuesta. El próximo miércoles 24 de febrero se reunirán con la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes para tratar las problemáticas del sector.

La Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos también solicitó beneficios impositivos bajo el argumento que ante la falta de ganancias en el sector, "no se debería cobrar lo mismo que antes" a los salones de fiestas. El vocero de los empresarios dijo que se comunicaron con ellos autoridades de la Dirección General Impositiva (DGI), pero les dijeron que se tiene que tratar "caso a caso" la situación de cada empresa.

"Lo mejor que obtuvimos fue una línea de crédito de ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo) de hasta $700.000, a pagar en 4 años, siendo exonerados de pago el primer año", dijo Serrato y agregó que la situación económica de su rubro "esta muy grave, ya en CTI". Comentó que sólo en Montevideo, ya registraron más de 200 salones de fiestas que tuvieron que cerrar.

La CUSFE, que nuclea hoy 143 salones de eventos, se formó el año pasado cuando por diferencias internas de la ASFU (Asociación de Salones de Fiestas del Uruguay), "el 99% de la directiva se fue y quedó solo el presidente", según explicó Serrato.