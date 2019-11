Bajas, dudas y fortalezas: las claves del clásico del domingo

Cara a cara. Mano a mano. Nacional y Peñarol. Por el campeonato. Los aurinegros ilusionados con ganar el tricampeonato Uruguayo y los tricolores con la misión de impedirlo.

El partido clásico del domingo encierra infinidad de situaciones y objetivos que lo hacen un partido de vital importancia en la definición de una temporada que tuvo como característica la alternancia de los grandes en la pelea por el título. Acaso el único momento de duda se sembró en el Intermedio donde la definición fue protagonizada por Liverpool y River Plate.

El sube y baja del campeonato es increíble. El año comenzó con neto dominio de Peñarol que fue campeón del Apertura y llegó a estar nueve puntos por encima de Nacional en la Tabla Anual. El mal arranque llevó a los tricolores a cambiar de entrenador cuando fue cesado el argentino Eduardo Domínguez llegando en su lugar Álvaro Gutiérrez.

Carlos Pazos

La diferencia se acortó en el cierre. Y la situación pegó un giro en el Clausura donde Nacional pasó a comandar y trasladó las urgencias a Peñarol. El mal inicio llevó a los aurinegros a plantearse el cambio de entrenador. Hecho que finalmente no ocurrió.

La realidad es que Nacional pestañeó y Peñarol se le volvió a poner a tiro. Y se llega a esta instancia. A pocas fechas del final con los albos comandando las dos tablas. Pero acaso la realidad que más satisface a ambos equipos es que dependen de sí mismos. El que gane quedará como puntero. Por eso es un clásico a todo o nada.

Carlos Pazos

Y dentro de ese panorama, el partido –a jugarse el domingo a la hora 16 en el Estadio Centenario– plantea determinadas claves que se desprenden de datos de la realidad como los fantasmas con los que carga cada equipo, los revulsivos que cuenta Nacional en el banco y no tiene Peñarol, el resurgir del Cebolla Rodríguez, y las claves de un partido que se empezó a palpitar con las polémicas arbitrales del fin de semana.

La tabla

Carlos Pazos

La tabla de posiciones está apretada. Y desde hace un par de semanas Nacional y Peñarol salen a jugar con la presión de tener que ganar. El que juega el sábado le traslada la presión al domingo al otro. Las palabras de Álvaro Gutiérrez en el Paladino fueron elocuentes: “Estábamos con la presión de poder perder la punta por el resultado que se dio ayer (Peñarol 1 – River Plate 0). Aparte porque Progreso venía compartiendo la punta con nosotros y es un rival dificilísimo en su cancha, entonces teníamos que ganar”.

En el mano a mano está claro que Peñarol, que está por debajo en la tabla, tiene más urgencias que Nacional para ganar el partido. Esto no implica que salga a lo loco por el resultado, pero conforme el paso de los minutos puede ser determinante. ¿Nacional puede especular? Va primero en el Clausura (27 puntos contra 26) y en la Anual (68 a 66). Es cierto que Progreso le come los talones en el Clausura y espera por un fallo que le puede otorgar dos puntos más de los que tiene. Pero el bolso llegará con la tranquilidad del resultado visto porque los gauchos jugarán el sábado (contra Fénix en el Capurro).

Las claves

Leonardo Carreño

Las bajas. A la hora de hablar de aspectos futbolísticos hay detalles puntuales que marcan. Nacional pierde un hombre clave como Matías Viña. A nadie escapa que logró un entendimiento perfecto con Gonzalo Castro. Esto lleva al DT a pensar en el sustituto. En conferencia reveló que tiene tres candidatos: Álvaro "Palito" Pereira, Armando Méndez y Agustín Sant'Anna.

Peñarol en cambio se quedó sin Giovanni González, también afectado a la selección. El técnico López la considera una baja importante: “No va a estar y es una lástima porque estaba mejorando y en un momento bueno. Veremos qué hacemos”, expresó.

Su suplente natural es Ezequiel Busquets aunque también puede pasar del medio a cubrir esa zona Jesús Trindade.

Otra claves es la gestión de Nacional que le permitió tener a Luis Mejía en el arco. El domingo, a pocos minutos del final del partido con Progreso, salvó la renta con una atajada de valor incalculable ante definición de Rodrigo Viega. La importancia de la atajada la definió el técnico Gutiérrez con una frase: “Se me paralizó el corazón”.

Peñarol en cambio parece haber recuperado la mejor versión del Cebolla Cristian Rodríguez. Es un hombre clave. El sábado fue capitán y definió el partido asumiendo la responsabilidad de un remate penal donde clavó un misil en el ángulo.

Las defensas

Diego Battiste

Ambos equipos basan su fortaleza en sus bloques defensivos. El repaso de sus números permite concluir que tienen virtudes. Nacional, pese a que se quedó sin Guzmán Corujo, desagarrado pero en recuperación para el clásico, llega sin recibir goles en los últimos tres partidos. Y esta situación lo hace dudar. ¿Saldrá Mathías Laborda que respondió muy bien y que hizo el gol del triunfo ante Progreso? Seguramente. “Laborda es patrimonio del club, es un gran botija, gran jugador y gran perdona, está haciendo sus primeras armas en Primera y ya leva dos goles lo que no es menor. Me voy a tener que romper la cabeza, pero seguro que si falta alguno de los titulares no tenemos problemas porque además Hugo (Magallanes) está andando muy bien”, declaró Guti. Está claro que se plantea el regreso de Corujo. Esto marca que apunta a dos cambios ya que al anunciando retorno de Corujo debe sumar el sustituto de Viña.

Nacional no recibe tres goles desde el 24 de octubre (1-3 ante River) y en los últimos seis partidos le marcaron cuatro goles.

Peñarol también justifica su fortaleza defensiva en números. El referido sector parece ganar confianza con Formiliano y Abascal como centrales.

A diferencia de su colega de Nacional, López moverá una sola pieza al poner un sustituto de Giovanni González.

Los aurinegros llegan recibiendo tres goles en sus últimos seis partidos. Desde el 17 de octubre el equipo no recibe más de dos goles en un mismo juego, cuando igualó 3 a 3 contra Racing.

Intensidad en el medio

Diego Battiste

Intensidad es la palabra que define el mediocampo de Nacional y el de Peñarol.

“Tuvimos intensidad con y sin pelota y eso es muy bueno. El equipo llega bien físicamente, estamos en buena forma”, expresó el técnico aurinegro Diego López. “No podemos bajar la atención en ninguno de los 90 minutos porque en cualquier momento te pueden meter un gol”, expresó Gutiérrez.

Los dos juegan con sistemas similares. Dos volantes por afuera y dos volantes por adentro. Los dos se basan en dos pilares: Rafa García (Nacional) y Walter Gargano (Peñarol).

Y acá habrá que ver cuál es el mediocampo que impone condiciones al otro y cómo se dan los duelos individuales. Es que se van a mirar de reojo.

Carlos Pazos

Las batallas que están planteadas son las de: Trindade (sustituto de Giovanni González) contra el Chory Gonzalo Castro. Por esa banda Nacional pierde a un hombre clave como Viña que con Castro hace el 1-2 lastimando a los rivales. Por lo que ahí jugarán el mano a mano Agustín Canobbio contra Matías Zunino –en caso de volver– o Pablo García. Unos metros más atrás espera Guillermo Cotugno.

Y la batalla de García-Gargano se suman dos escuderos como Matías De los Santos y Gabriel Neves.

El problema acá es la posición del Cebolla Rodríguez que se mueve sin posiciones fijas. Si bien juega volcado a la izquierda, tiene libertad para andar con la pelota. Peñarol sumó cambio de ritmo a su ofensiva con el chico Facundo Pellistri.

Delanteros extranjeros

Leonardo Carreño

Se da la particularidad de que ambos equipos grandes cuentan con centrodelanteros extranjeros. El argentino Gonzalo Bergessio cobró real importancia en Nacional. Es el hombre gol. El español Xisco comenzó a dejar en claro los motivos de su contratación a fuerza de goles.

Ambos juegan bien de espaldas al arco y basan su potencial en el juego aéreo. Tanto Nacional como Peñarol intentan generar juego por bandas para centrar pelotas a sus delanteros.

Xisco encontró en Canobbio y Pellistri a sus asistentes fundamentales al tiempo que Bergessio se alimenta del juego que genera el equipo con Castro y las llegadas de Zunino. Habitualmente juega solo arriba.

A favor de Nacional pesa el hecho de que Bergessio ya tiene experiencia en este tipo de partidos, para Xisco será la primera vez que se encuentre ante un juego caliente y se vea con dos zagueros corpulentos como Carvalho y Corujo.

Suplentes que cambian

Diego Battiste

A la hora de analizar revulsivos, esos jugadores que ingresando desde el banco pueden generar sacudones para cambiar la historia, Nacional tiene una leve ventaja.

Quedó patentizada en el clásico del Intermedio cuando el ingreso de Thiago Vecino levantó a la gente. Fue como una inyección anímica el salto a la cancha del goleador de las formativas.

Peñarol no dispone de un jugador que pueda lograr levantar a la gente. Si bien Luis Acevedo demostró su contundencia ingresando y marcando, no tiene el mismo feeling con la gente que tiene Vecino.

Los tricolores, además, cuentan con Santiago Rodríguez y Brian Ocampo que son jugadores explosivos.

Los fantasmas

archivo

En estas batallas clásicas los grandes también cargan son sus “fantasmas”. Nacional cortó en el Intermedio una larga racha de clásicos sin victorias pero sabe que se enfrenta a un equipo bicampeón uruguayo.

Peñarol en cambio, sabe que enfrente tiene un rival con el potencial para maniatarlo y dominarlo, pero cuenta con el bagaje que le da un plantel ganador de títulos y de clásicos.

Y finalmente el tema del arbitraje. Una cuestión que por estas horas tiene en vilo a Nacional, que solicitó una reunión de urgencia al Ejecutivo de la AUF. Una movida que su eterno rival mira de reojo.