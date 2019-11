Los errores arbitrales que perjudicaron a River contra Peñarol

La polémica se instaló en los últimos minutos del partido que Peñarol le ganó a River Plate el sábado a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por 1-0.

A los 50 minutos, fue expulsado Nicolás Rodríguez en los darseneros. Un minuto antes, había cometido una falta de amarilla y en la siguiente jugada, volvió con todo contra Agustín Canobbio. El árbitro Andrés Cunha le mostró la segunda amonestación y lo expulsó.

Más allá de los reclamos de River Plate, esta es una jugada en la cual se puede interpretar que el lateral volante por derecha está bien expulsado. De todas maneras, los darseneros también protestaron por esta roja.

Pero lo peor llegaría al final. En el minuto 85 y con el partido 0-0, Ignacio Lores entró al área en posición adelantada que el línea Andrés Nievas no vio. Dejó seguir la jugada y así llegó el penal del arquero Gastón Olveira que el Cebolla Rodríguez transformó en el 1-0.

Si bien se puede decir que es un offside muy fino, porque aparece adelantado apenas por un pie y el jugador que está detrás suyo no participa de la jugada, fue una posición adelantada que además cambió el rumbo del resultado y del encuentro.

Sin embargo, todavía quedaban 4 minutos más después del gol de Peñarol y otros 6 de adición que dio el árbitro Cunha.

Cuando el reloj marcaba los 90 minutos, llegó un córner levantado por Matías Alonso. La pelota derivó hacia Matías Arezo -quien estaba muy solo- quien le ganó a toda la defensa de Peñarol.

Arezo no estaba en posición adelantada y se anticipó a todos. En los distintos videos, parece rozar la pelota. Pero a pasos de la línea, se encontraba adelantado el zaguero Joaquín Fernández.

Cuando vio llegar la pelota, Fernández saltó justamente para tratar de no interferir y que no le pitaran offside.

Si él hubiera tocado el balón, hubiera sido fuera de juego y habría estado bien anulado el empate de River Plate.

Referí estaba en la misma línea de la jugada y en ese momento no pareció offside. No obstante, el línea Carlos Barreiro, se tomó 2 o 3 segundos y levantó la bandera.

Todo River Plate se le vino arriba y el árbitro Cunha, como indican las reglas, se puso a dialogar con el asistente durante cerca de un minuto para ver qué había visto. Una vez que lo convenció, Cunha pitó el fuera de juego.

La regla 11 que es la que habla del offside es extensa, pero respecto a este caso, explica que "los causales para participar son interferir en el juego (tocar el balón) o a un adversario (disputar claramente el balón con él)".

En lo que se basó el línea Barreiro, y que equivocadamente cobró la posición adelantada, fue que entendió que Fernández interfirió en la jugada por haber (supuestamente) haber tocado el balón.

Como se puede apreciar en el primer video de esta nota, el árbitro Andrés Cunha está muy tapado por varios jugadores al borde del área.

En este otro video, no queda para nada claro si Fernández toca o no el balón. Si lo hubiera tocado, era offside.

El presidente de River Plate, Willie Tucci, estaba muy molesto con el arbitraje de Cunha y al término del encuentro habló.

Cabe recordar que en la semana que termina, los darseneros se presentaron ante el Colegio de Árbitros aduciendo que se les había anulado mal un gol contra Fénix en el encuentro pasado.

"Se nos fue un partido que estaba planificado de determinada manera y por horrores arbitrales como nos pasó con Fénix y nos vuelve a pasar hoy. Jugadas muy claras como la expulsión del Ojito que claramente para nosotros no fue y después las otras dos, tanto el penal de Peñarol que fue aparentemente offside de Lores como nuestro gol perfectamente válido que invalidan. Cuando viene una seguidilla de situaciones, uno ya... Si bien uno piensa que son errores humanos y que hay que ser compasivos, la seguidilla indigna, y de alguna manera sentimos que nos están perjudicando, metiéndonos la mano en el bolsillo de alguna manera en el sentido que estamos peleando la clasificación a una copa. El gol de Matías, un botija de 16 años en la cancha de Peñarol, podría transformarse en dinero. Hay muchas cosas, desde lo deportivo, lo anímico, lo económico. Hay mucho en juego y estamos muy enojados. Quiero ver las imágenes", explicó Tucci en conferencia de prensa.

A su vez dijo que cuando se refirió a "mano en el bolsillo" lo dijo "porque River se priva de ganar dinero por ir a una copa o una venta de un jugador. No digo que nadie nos haya robado. que quede bien claro porque no me gusta hablar de intencionalidades. Esta queja la vamos a sumar a la audiencia del martes, pero todos sabemos que no hay consecuencias de estas cosas. No cambia nada. El resultado ya está y los tres puntos se nos fueron".

Tucci agregó que "Jorge (Fossati) me transmitió que le dijo que hubo un offside en el gol de Peñarol y que no fue en el gol nuestro y que la expulsión la tenía al lado suyo y que no fue".

La polémica se instaló sobre todo en la jugada del empate de River. Referí fue testigo de que varios hinchas aurinegros cuando vieron la reiteración de la jugada del gol de Arezo por TV en el mismo Campeón del Siglo sostuvieron que no había sido offside.

Más allá de los merecimientos de Peñarol de llevarse los tres puntos, estas jugadas tiraron abajo el hecho futbolístico en sí y una vez más, como siempre cuando resta poco para terminar el Campeonato Uruguayo, las polémicas se sienten en todos los lugares de la tabla.