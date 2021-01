Bancada femenina pidió reunión con la Suprema Corte por creación de juzgados de género

La bancada bicameral femenina solicitará una reunión con la Suprema Corte de Justicia luego de que el máximo orden del Poder Judicial comunicara que no tiene recursos para instalar los tres juzgados multimateria y especializados en violencia de género, que en el marco de la ley de Presupuesto Nacional se había acordado instalar en el interior del país.

Así lo anunció la vicepresidenta Beatriz Argimón luego de una sesión de ese ámbito en la que se decidió buscar el diálogo con la SCJ para resolver el problema. "Lo importante es avanzar en un diálogo y de esta manera avanzar en la concreción de juzgados especializados", dijo Argimón en rueda de prensa este miércoles.

La SCJ envió días atrás una carta al presidente Luis Lacalle Pou explicando que el dinero asignado en el Presupuesto no alcanza para crear los juzgados, motivo por el cual descartaron su instalación por completo.

Ante el anuncio, surgieron iniciativas, como la que realizó Mónica Bottero, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quien propuso que se recurriera al ahorro anual de $ 20 millones que se proyecta que haga la Cámara de Diputados y que durante las negociaciones presupuestales se había resuelto trasladar a Inmujeres.

"A todos nos preocupa el tema de la violencia doméstica y no cabe otro camino que el diálogo activo y productivo de todos los poderes del Estado", insistió ahora Argimón, quien subrayó que los problemas vinculados a la violencia de género han sido "un tema prioritario (en el Parlamento) y por lo tanto no cabe otro camino que el diálogo para luchar contra esta que también es una pandemia, no solo contra las mujeres, sino también contra los niños".

Argimón había solicitado en octubre a los legisladores de la coalición de gobierno que acordaran con el Ministerio de Economía y la SCJ reasignara recursos para comenzar a poner en práctica la Ley Integral contra la Violencia de Género en el interior del país.

El objetivo era poner a funcionar en 2021 tres juzgados letrados especializados en violencia de género al norte del Río Negro, y para ello acordaron con la SCJ tomar recursos de los $ 800 millones que la Justicia tiene asignados para el pago de sentencias por la readecuación salarial. Según los cálculos realizados por la bancada de la coalición con poco más de $ 500 millones se puede afrontar las sentencias que salgan de esas demandas.

Poner en marcha tres juzgados en el interior del país costaría, según lo que la SCJ le trasladó a los diputados, unos $ 57 millones por año. Sin embargo, luego de hacer cuentas y evaluar la situación, los ministros de la Corte llegaron a la conclusión que no podrán sacrificar esos recursos. adujeron que no hay presupuesto para jueces, juzgados, actuarios ni infraestructura, si se piensa concretar al cien por ciento lo dispuesto en el Presupuesto Nacional.

"La voluntad política de avanzar en una solución está dada por la presencia de representantes de todos los partidos políticos, y el diálogo, muy en especial en este tema, tiene que ser lo que prime y es lo que vamos a solicitar", afirmó la vicepresidenta de la República, y añadió que las legisladores estaban dispuestas a "transitar un ajuste parlamentario" si esa era una solución.